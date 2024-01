„Klasický sváteční běh, ve kterém lidi ze sebe vytřepali to, co do sebe během svátků nandali. Počasí bylo docela dobré, takže si myslím, že se závod povedl. Doufám, že se to všem líbilo, my jsme byli spokojení, účast byla dobrá, a nikomu se nic nestalo," řekl v podrobné reportáži pro regionální televizi FILMpro Radomil Otrusina z pořádajícího Triatlon Klubu Klatovy.

V závodě mužů vyhrál na trati 4 800 metrů devatenáctiletý mladík z Baníku Stříbro Jiří Špiroch, jenž do cíle prosvištěl v úctyhodném čase 14:50,8 minuty. Na druhém místě skončil Jan Škarban a třetí příčku obsadil Vojtěch Koželuh, která na vítězného Špirocha ztratil v cíli necelých devětadvacet vteřin. Mezi ženami, které běžely 3 600 metrů, triumfovala bez ohledu na vypsané věkové kategorie Hana Kolářová z Triatlonu Příbram o šest vteřin před klatovskou Nikolou Hatovou a třetí Veronikou Břízovou z AK Škoda Plzeň.

Nejrychlejší závodnicí v nejstarší kategorie žen nad 40 let byla švihovská rychloběžka Marie Spasová s tím, že její čas 15:45,5 stačil v celkovém pořadí žen na krásnou osmou pozici. Kromě dospělých běžců si Vánoční běh užily i děti, pro které pořadatelé připravili podle věku několik tratí od 100 metrů do 1,2 kilometru. Dorostenci a dorostenky absolvovaly trať dlouhou 2 400 metrů. Zde kralovali Jan Riegel s Danielou Beranovou z Domažlic. Vůbec nejstarším účastníkem Vánočního běhu pod Černou věží byl sedmasedmdesátiletý Václav Šuncha z klubu SV Stříbro, nejmladší naopak Leticia Schwarz, která se narodila teprve v roce 2023, a tak ji nebyl ještě ani rok.

Muži od 19 do 39 let (4,8 km): 1. Jiří Špiroch (Baník Stříbro, 14:50,8), 2. Jan Škarban (bez klubu, 14:56,6), 3. Vojtěch Koželuh (Atletika Klatovy, 15:19,5). Muži od 40 do 49 let (4,8 km): 1. Miroslav Viktora (Blovice, 16:52,0), 2. Jan Riegel (Můj obchod Dobřany, 17:34,0), 3. Tomáš Dolejš (Sokol Mochtín, 18:20,7). Muži od 50 do 59 let (4,8 km): 1. Norbert Švarc (Miláři Domažlice, 17:25,3), 2. Miloš Brejcha (Sušice, 20:52,8), 3. Karel Brejcha (Sušice, 21:28,8). Muži nad 60 let (4,8 km): 1. Jiří Vrabec (Fírové Plzeň, 20:03,9), 2. Karel Voráček (Sokol Dolany, 21:21,8), 3. Zdeněk Rus (TJ Nýrsko, 22:35,2).

Ženy od 19 do 29 let (3,6 km): 1. Nikola Hatová (Atletika Klatovy, 13:56,8), 2. Veronika Břízová (AK Škoda Plzeň, 13:58,8), 3. Veronika Vlčková (Dynifat, 14:16,0). Ženy od 30 do 39 let (3,6 km): 1. Hana Kolářová (Triatlon Příbram, 13:50), 2. Barbora Šturmová (Forrest Gump team, 14:34,4), 3. Zuzana Holotová (Forrest Gump team, 15:35,9). Ženy nad 40 let (3,6 km): 1. Marie Spasová (Sokol Švihov, 15:45,5), 2. Štěpánka Matoušková (SC Radotín Praha, 16:42,1), 3. Jana Kučerová (Rozběháme Klatovy, 16:44,2). Dorostenci (2,4 km): 1. Jan Riegel (AC Domažlice, 7:43,7), 2. Zdeněk Štička (Baník Stříbro, 8:08,1), 3. Šimon Flek (AC Domažlice, 8:23,3). Dorostenky (2,4 km): 1. Daniela Beranová (Mílaři Domažlice, 9:07,9), 2. Vendula Řeřichová (Atletika Klatovy, 12:16,6), 3. Viktorie Bauerová (SK Bolešiny, 15:22,7). Starší žactvo (1,2 km): 1. Jiří Jogl (Gorily Plzeň, 4:14,7), 2. Marek Rendl (Atletika Klatovy, 4:25,9), 3. Dan Křesťan (Volejbal Klatovy, 4:29,6). Mladší žactvo (750 metrů): 1. Jan Krabec (Baník Stříbro, 2:35,2), 2. Tereza Šturmová (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín, 2:37,7), 3. Tereza Matoušková (bez klubu, 3:07,0). Děti od 9 do 10 let (500 metrů): 1. Adéla Vondráčková (Atletika Klatovy, 1:50,3), 2. Magdaléna Krabcová (Baník Stříbro, 1:52,1), 3. Dominik Tůma (Atletika Klatovy, 1:56,3). Děti od 7 do 8 let (250 metrů): 1. Tobiáš Hlaváč (bez klubu, 0:51,0), 2. Táťana Chalušová (bez klubu, 0:53,3), 3. Anežka Vejskalová (Atletika Klatovy, 0:54,6). Děti do 6 let (100 metrů): 1. Jakub Krabec (Baník Stříbro, 0:12,3), 2. Hynek Chaluš (bez klubu, 0:13,8), 3. Václav Štohanzl (bez klubu, 0:15,0).