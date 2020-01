Na druhý svátek vánoční se v Klatovech uskutečnil již 28. ročník tradičního Běhu pod Černou věží, který uspořádal Triatlon Klub Klatovy a který byl zároveň posledním dílem letošního ročníku Husqvarna Cupu, populárního seriálu okresních běhů mimo dráhu.

Vánoční běh pod Černou věží ovládl Jakub Davidík. | Foto: Miroslav Benda

Ve městě karafiátů se na Štěpána sešla jako obvykle celá řada běžců všech věkových kategorií. V hlavní kategorii mužů v běhu na 4800 metrů zvítězil sedmnáctiletý mladík Jakub Davidík, který nástrahy klatovské trati zvládl v čase 14:36 minuty. Druhý skončil stříbrský Tomáš Jaša, třetím nejrychlejším mužem byl Pavel Štěpáník z AK Škoda Plzeň. Vítězem v mužské kategorii nad 39 let byl Norbert Švarc, nad 49 let zase Josef Bošek. Nejrychlejším běžcem v kategorii nad 60 let se stal nestárnoucí Alois Šatra z Velkých Hydčic.