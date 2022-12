FOTO: V Dolanech byl nejrychlejší Václav Lorenc. Medailisty dělily čtyři vteřiny

„Ve všech mužských kategoriích je o pozicích na stupních vítězů bodování Ešus ligy reálně rozhodnuto a dotyční medailisté si tak mohou závod užít a běžet bez nátlaku na výsledek o to rychleji. Zajímavá situace je však ve dvou kategoriích žen, kde v ženách nad 35 let mají stejně bodů Maruška (Spasová) i Eva (Kůrová), v nejmladších ženách je situace na stupních vítězů také otevřená. Ženy ve věku nad 45 let jsou na všech pozicích rozhodnuté, celoroční soutěž suverénně opanovala Dáša Rudolfová," uvedli představitelé Ešus ligy na svých stránkách.

Start dospělých kategorií je v 11.30 hodin, přihlásit se lze online předem i v den závodu na místě. Děti a žáci začínají už v 10.15 hodin. Heslo závodu zní: nejde o závod pro rekordy, ale o běh pro zdraví. Propozice akce najdete ZDE.

