Zdá se, že je v cestě za postupem do třetí ligy zastaví jen globální zákaz sportu. Stolní tenisté TJ STOTEN Horažďovice totiž i nadále ve své nováčkovské sezoně mezi divizní smetánkou drtí jednoho soupeře za druhým. O uplynulém víkendu smetli z povrchu zemského na domácí půdě Horní Bělou i Lhůtu, která do té doby neztratila ani jeden bod.

Proti Lhůtě se očekával vyrovnaný souboj, ale opak byl pravdou. Predikce splnily pouze úvodní čtyři hry (z toho dvě čtyřhry), pak to byla krasojízda domácích a plný počet bodů za jednoznačné vítězství 10:2. „Ráno nás v divizi čekal souboj o první místo tabulky, kdy k nám zavítali kluci z oddílu TJ Sokol Lhůta. Čekalo se napínavé utkání, vždyť ani jeden z týmů do této doby neztratil ani bod," připomněl horažďovický plejer Petr Láriš dosavadní sezonní bilanci obou týmů.

Horažďovice navíc v sobotu nemohly počítat s talentovaným juniorem Markem Šimanovským, jehož večer před důležitým utkáním skolila nemoc. Mladíčka v sestavě nahradila místní legenda a veterán Pavel Mandák, a ten si nevedl vůbec špatně (1:1). „Do zápasu jsme vkročili opět skvěle, kdy jsme vyhráli obě čtyřhry," pochvaloval si Petr Láriš. Cení se zejména jeho výhra s parťákem Alešem Langerem, kteří porazili poměrem 3:0 duo Ondřej Ulbrich, Lukáš Protiva - tedy tandem, jenž v letošní sezoně ještě neprohrál.

O nadějné vedení ale Horažďovice záhy přišly, protože v následujících dvouhrách porazil Ondrej Ulbrich Pavla Mandáka a stejně si vedl i Lukáš Protiva, který přehrál Aleše Langera. „Soupeř nás trošku vystrašil a naznačil, že to s postupem do třetí ligy myslí také vážně. Pak ale zapůsobilo kouzlo domácí herny a my dokázali vyhrát již vše, co šlo," těšilo Láriše po výhře 10:2. „Ovšem přestože výsledky vypadají převážně jednoznačně, všechny zápasy byly vyrovnané a některé jsme vyhráli s přispěním velkého štěstí," zůstal pokorný.

Výsledkem 10:2 borci z Klatovska přehráli i Horní Bělou. Základ družstva byl stejný jako v dopoledním utkání - rozdíl byl pouze v tom, že Pavla Mandáka nahradil Vojtěch Křesák. „Vojta si divizi zahrál po relativně dlouhých letech a okusil rozdíl mezi krajským přeborem 1. třídy a divizí, kdy obě svá utkání prohrál. Přesto jsme nepřipustili žádné drama a zápas s přehledem vyhráli opět 10:2," hodnotil Petr Láriš druhé utkání víkendu. Stolní tenisté Horažďovic zůstávají po devíti odehraných kolech se stoprocentní bilancí, tedy ziskem 36 bodů, na prvním místě tabulky. A díky vzájemnému střenutí od sebe setřásli dotírající Lhůtu. A další boje? O prvním prosincovém víkendu jedou ven, konkrétně za zelené či modré stoly céčka plzeňské SKUŘE a Sokola Břasy.

8. kolo: TJ STOTEN Horažďovice - TJ Sokol Lhůta 10:2

Sady: 30:12. Míčky: 420:322. Vrchní rozhodčí: Petr Macela. Rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 2 hodiny a 15 minut. Sestava a body TJ STOTEN Horažďovice: Pavel Mandák 1:1, Aleš Langer 1:1, Petr Láriš 3:0, Petr Macela 3:0. Čtyřhry: 2:0 (Láriš, Langer - Ulbrich, Protiva 3:0, Macela, Mandák - Čech, Michal 3:0).

Ostatní výsledky 8. kola divize stolních tenistů: TJ Sokol Nezvěstice - TJ Sokol Horní Bělá 9:9, KST Klatovy - TJ Slavoj Stod 10:5, TJ Sokol Plzeň V. - SK Jiskra Domažlice 10:7, TJ Sokol Břasy - Union Plzeň B 10:8.

9. kolo: TJ STOTEN Horažďovice - TJ Sokol Horní Bělá 10:2

Sady: 32:10. Míčky: 424:319. Vrchní rozhodčí: Petr Macela. Rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 1 hodina a 45 minut. Sestava a body TJ STOTEN Horažďovice: Aleš Langer 2:0, Vojtěch Křesák 0:2, Petr Láriš 3:0, Petr Macela 3:0. Čtyřhry: 2:0 (Láriš, Langer - Petr Nechutný mladší, M. Nechutný 3:0, Macela, Křesák - Petr Nechutný starší, Janda 3:2).

Ostatní výsledky 9. kola divize stolních tenistů: KST Klatovy - SK Jiskra Domažlice 6:10, TJ Sokol Plzeň V. - TJ Slavoj Stod 10:1, SKUŘ Plzeň C - Union Plzeň B 4:10, TJ Sokol Nezvěstice - TJ Sokol Lhůta 6:10.

