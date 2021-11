Ale nakonec poslední podnik domácího šampionátu Pech vyhrál, když porazila i už jistého šampiona Jana Kopeckého (Škoda Fabia Rally2 evo).

„Od začátku to byl hodně rychlý závod. Honza Černý byl také namotivovaný, nasadil až překvapivě vysoké tempo, takže jsme museli taky zabrat, abychom se dostali před něho. A tím pádem jsme se drželi v kontaktu i s Kopeckým,“ usmíval se spokojený Václav Pech, který si tak v závěru sezony spravil chuť po jejím ne zrovna šťastném úvodu.

„Podmínky byly extrémně těžké, mokro střídalo sucho. Naštěstí jsme se mohli plně spolehnout na informace od našich špionů, mého táty s Frantou Šimkem, kteří opravdu bezchybně zaznamenali každé kluzké místo,“ doplnil 44letý závodník, který obhajoval mistrovský titul, což se mu však nepodařilo.

Platí tedy ve vašem případě přísloví: Konec dobrý, všechno dobré?

Ale jo… Odjeli jsme krásný Pačejov, kde byl Kopecký malinko lepší, a na Krumlově jsme vyhráli. Každý rok není posvícení, podělalo se to hned na začátku, kdy jsem byl po covidu a nebyl jsem schopný Valašku odjet. Pak přišla dvě smolná vypadnutí kvůli technice, to se někdy stane… Ale snad jsme to malinko dohnali, v týmu teď panuje hezká euforie.

Zkusíte jí proměnit v úspěch ještě na dalších závodech?

Jasně, už o víkendu jedeme na Setkání mistrů do Sosnové. A začátkem prosince je pak tradičně Pražský rallyesprint. Obojí pojedeme s fordem.

Je pro vás vydařený závěr sezony hnacím motorem do té příští? Nepřemýšlel jste přece jen o změně auta?

Přemýšleli… Ale už dříve jsme si řekli, že jsme se dali do boje a ten dokončíme. Věděli jsme, že technické problémy, které nás postihly, jsme nemohli ovlivnit. I když jsme se spoléhali na originální náhradní díly, nezafungovalo to. Museli jsme to vzít po svojí linii.

To bude cesta i pro další sezonu?

Přesně tak, nespolehneme se jen na dodané díly, budeme všechno víc kontrolovat sami na dílně.

Je pro vás motivací, že když už jste jeli bez závad, proháněli jste i šampiona Kopeckého?

Jasně, že jo. Ona se v tomhle duchu odehrávala celá sezona. V každém závodě jsme s Honzou jeli na těsno, s výjimkou Valašky a Šumavy, kde jsem taky ještě po covidu nebyl stoprocentně fyzicky fit. Hustopeče jsme těsně vyhráli, na Bohemce jsme do odstoupení vedli a na Barumce jsme taky byli v kontaktu. Akorát nás trochu zradila technika, ale ta přetahovaná byla moc hezká, dávala tomu šťávu.

A ještě víc zvyšovala rivalitu…

Hlavně nás to motivovalo. A pak taky bylo krásné sledovat reakce fanoušků, když se jelo takhle vyrovnaně. To je asi nejlepší reklama pro celou rallye.

Ale nebylo to jen o vás a Kopeckém, do boje zasáhly i další, hlavně celkově druhý Filip Mareš.

To je pro šampionát taky dobře, mladí kluci zrychlujou. Konkurence je obrovská, musí se počítat do užší špičky s více jezdců. Nebojuje se jen o první místa, ale i další pořadí.

Vy jste šel do sezony jako mistr, ale obhájit titul se nepovedlo. Co byste k tomu řekl?

Rozhodně to nebyla nepovedená sezona. Ale ani není taková, jakou jsme si ji po loňském titulu vysnili. Ale právě v tom je motorsport krásný a nemůže to dělat úplně každý. Do poslední chvíle není jasné, jak to dopadne. Pro nás je to zase nová zkušenost. Všechno začalo mým onemocněním, měli jsme hodně technických problémů, snad jsme se z toho poučili. Konkurence toho samozřejmě chtěla využít

Když vás tak poslouchám, je jasné, že i nadále pro vás bude prioritou český šampionát?

Určitě a pojedeme ho s Fordem Focus WRC.