V Sušici se uskutečnily již páté Sportovní hry seniorů

Na sušickém ostrově Santos se za podpory města Sušice konaly již páté Sportovní hry seniorů. Přestože ráno bylo hodně chladné, her se nakonec zúčastnilo sedm družstev, a to v kategorii do 70 let a nad 70 let.

V Sušici se uskutečnily již páté Sportovní hry seniorů. | Foto: Václava Kurcová