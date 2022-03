V předchozích letech se tato klání v rugby konala ve Zbuzanech nedaleko pražského Zličína, ale zdejší hala byla po jednom z podzimním větrných poryvů nenávratně poškozena. Nejprve se do říčanské haly sjely týmy kategorií do šesti a osmi let, a právě v kategorii U8 mělo zastoupení také Rugby Šumava Nýrsko.