Vánoční běh pod Černou věží v Klatovech - archiv.Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Z těchto důvodů rušíme závod všech dětských kategorií. Proběhne jen hlavní závod,“ doplnili organizátoři akce, která je i letos součástí ešusligového programu (okresní seriál běhů mimo dráhu). Registrovat se můžete on-line na stránkách www.authorkralsumavy.cz nebo na místě během prezentace.

Vánoční běh pod Černou věží (30. ročník)



Kategorie: dorostenci 15-18 let (2400 metrů), muži od 19 do 39 let let, muži od 40 do 49 let, muži od 50 do 59 let, muži od 60 let (4800 metrů), ženy od 19 do 29 let, ženy od 30 do 39 let, ženy od 40 let (3600 metrů). Délka jednoho okruhu: 1200 metrů. Startovné: 100 Kč. Prezentace: 9.00 až 10.45 hodin na Městském úřadě pod Černou věží v Klatovech. Start závodu: 11.30 hodin. Trať: dlažba a asfalt, pro dospělé výběh do schodů. Ceny: věcné pro první tři v jednotlivých kategoriích.



Pozn.: Více informací dostanete na telefonním čísle 608 406 002 nebo na e-mailu triatlon@sumavanet.cz.

Zvládli jsme to, zápas otočili a zvítězili, radoval se nejlepší hráč střetnutí