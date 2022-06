Závod, jehož dospělé a juniorské kategorie začínají v 10.30 hodin, je kromě Ešus ligy také součástí tradičního Českého poháru běhů do vrchu. Není divu: vždyť závod je dlouhý "pouze" 5,1 km, ale cílem je vrch Hraničář v nadmořské výšce 833 metrů. A to je skutečně pořádná porce dřiny…

Z archivu: Běh na Hraničář 2021.Zdroj: TJ Nýrsko

Běžci a běžkyně tak budou muset zdolat od startovního místa převýšení 378 metrů. Prezentace je na místě od 9.15 hodin a potrvá přibližně hodinu. Startovné činí 150 Kč, děti poběží zdarma. Jejich kategorie pak volně navazují na start dospělých soutěží a kategorií juniorů i juniorek.

Na závěr už jen pár informací přímo od pořadatelů: pořadatel si vyhrazuje právo na změny propozic, všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí, za odložené věci v místě Areálu pod sjezdovkou pořadatel neručí, v místě startu bude možné zakoupit občerstvení.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet přímo na pořadatelský tým, a to na e-mailovou adresu behynyrsko@seznam.cz, nebo na telefonní číslo 723 086 311. Další informace včetně rozdělení běžeckých kategorií podle věku najdete na stránkách www.tjnyrsko.cz. Tak co, půjdete do toho?

