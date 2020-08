Tuzemský národní šampionát, který je však otevřený i zahraničním závodníkům, se koná potřetí v historii. Předchozí ročníky proběhly v areálu skokanských můstků v Harrachově a okolí. Pořádající Klatovy si tedy letos odbydou premiéru.

A proč z hor zrovna do města karafiátů na západě Čech? Na to a celou řadu dalších otázek nám v exkluzivním rozhovoru odpověděl Zdeněk Strejc, jeden ze zakladatelů a členů České asociace překážkových sportů (ČAPS) a člověk, který je v této organizaci zodpovědný za technické procesy. To znamená i za sestavováním tratí a překážek.

První dva ročníky MČR se uskutečnily v Krkonoších. Jak vznikla myšlenka, že se závody budou letos konat právě v Klatovech?

Z Harrachova jsme šampionát přesunuli z jednoho hlavního a prostého důvodu. Součástí letošního mistrovství bude premiérově také závod zvaný 400m Stadion. A jak už samotný název napovídá, tento závod s dvanácti překážkami se běží na atletickém oválu.

Atletických drah je ale všude po republice hodně…

To, ano. Ale my jsme zároveň hledali i místo, kde se budou moci konat také další závody v rámci tohoto mistrovství, a to překážkový běh na 3+ a 12+ kilometrů, které jsou v přírodě a terénu.

Takže Klatovy tato kritéria evidentně splňují…

Určitě. Celé mistrovství se bude konat na atletickém stadionu a blízkém lesoparku Hůrka a jeho okolí. Navíc to tady moc dobře známe, máme to zde odzkoušené, takže víme, do čeho jdeme. Určitě bychom touto cestou také chtěli poděkovat Městu Klatovy, které je partnerem celé akce a dost nám finančně i jinými způsoby pomohlo. To je také jeden z dalších důvodů, proč zrovna Klatovy. Všichni k nám byli vstřícní. Atleti i město v čele se starostou panem Salvetrem, který je naší velkou oporou. Jsme rádi, že nám dal zelenou a za to mu moc děkujeme.

Pojďme nyní na malou chvíli od letošního šampionátu. Závody v překážkových bězích u nás stále nejsou až tolik známé a populární. Nicméně určitý boom v posledních letech proběhl…

OCR je u nás ve větším měřítku teprve od roku 2013, kdy se konal první Spartan, což je vlastně jakási frenčíza tohoto sportu. Jinak předtím tady byl pouze „Bahňák“, ale ten letos i kvůli koronavirové situaci skončil. Od roku 2014 dělám překážkové závody, postupně u nás vznikla nějaká asociace, ale ta podle mého názoru nefungovala ideálně. Vloni jsme se tak rozhodli, že založíme ČAPS podle regulí světové a evropské federace.

Zdroj: Stanislav Vrba

Zmínil jste premiérový závod 400m Stadion. Co obnáší a proč je zařazen do kalendáře letošního MČR?

Tento sport (OCR) se pořád posouvá vpřed, Světová federace by ho ráda alespoň z nějaké části dostala na olympiádu a začíná od kratších závodů. Aby to ale vůbec bylo možné, je potřeba závody nějakým způsobem unifikovat. Zkrátka je potřeba sjednotit závody tak, aby měly typizovanou trať a časy byly měřitelné pokaždé stejně. Těžko se pak totiž něco srovnává. Každý závod „v terénu“ je jiný, má odlišný profil i překážky.

Kromě již zmiňovaných tří závodů dospělých se měl v Klatovech konat v rámci blížícího se MČR i „stometrový“ Ninja. Ten jste ale nakonec zrušili. Proč?

Tato trať je nejnáročnější po technické stránce. A také ji „udělat“ je dost finančně náročné. Nám kvůli koronaviru bohužel odpadli nějací partneři.

Povídejte…

Situace ohledně pandemie koronaviru není příznivá. To všichni víme, tak to je. Někteří partneři nás „opustili“ z toho důvodu, že kdyby se na této akci třeba někdo nakazil, oni půjdou vidět všude na banerech, logách a po sléze budou s tímto problémem spojováni.

A vy se nebojíte, že by se něco takového mohlo tento víkend v Klatovech přihodit?

Riziko je tu samozřejmě vždycky, ale podle mého názoru je konání šampionátu bezpečné. Zázemí budeme mít sice na stadionu, ale všechny závody se konají venku. Jen aby nepřišlo nařízení Vlády ČR a zákaz konání akcí nad 100 lidí, to už by problém byl…

Nakažení ale rostou stále po stovkách. Co kdyby takové opatření ze strany státu přece jen přišlo?

Museli bychom závody zrušit, s tím bychom asi nic dělat nemohli. V tuto chvíli očekáváme účast přibližně 400 a 500 dospělých běžců. Kdyby nebyl koronavirus, bylo by jich o dost více. Ale věřím, že nějací závodníci ještě přibudou. Všichni čekají, jak se situace bude vyvíjet, a také proto je registrace možná i na místě.

Zdroj: Stanislav Vrba

Kdyby se závody musely rušit, dostanou již přihlášení běžci zpět startovné?

Jsou dvě možnosti. Buď se jim registrace přesune na příští rok, nebo jim vrátíme 70 procent ze zaplaceného startovného. To jim garantujeme. Více dát zpět ale bohužel nemůžeme. Už jsme do toho něco nasypali, zafinancovali, obstarali. Nemůžeme si dovolit skončit v hrozivých červených číslech. Ale jsem zatím optimista. Jsme v kontaktu s hygienickou stanicí v Klatovech a lidé tam nás zatím nechávají v klidu. Snad to bude dobré.

Závody dospělých se dělí do tří kategorií. Elitní, takzvaná Age Group a kategorie Fun. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

V elitní kategorii jsou ti nejlepší běžci, kteří budou bojovat o tituly mistra ČR. V Age Group soutěží závodníci podobní těm elitním, ale jsou rozděleni do věkových skupin po pěti letech. A pak je tu kategorie Fun. To jsou všichni odvážlivci, kteří si chtějí závody také zkusit.

Čím je tento národní šampionát specifický oproti ostatním „klasickým“ závodům typu Spartan Race nebo třeba Predator Race?

Je to zároveň kvalifikace na evropský a světový šampionát. ME mělo být letos v Itálii, ale ze známých důvodů se odložilo na červen příštího roku. To samé mistrovství světa, které se mělo letos konat v Soči.

O motivaci mají tedy ti nejlepší závodníci postaráno. A čím je ještě specifický?

Třeba tím, že v neděli si na své přijdou také děti od čtyř do třinácti let. Připravujeme pro ně dva závody. Zhruba 500 metrový překážkový závod a Ninja běh přibližně na 70 až 90 metrů.

Můžete čtenářům tyto dětské závody přiblížit?

Dětské závody jsou rozdělené také podle věkových kategorií. Od 4 do 7 let, od 8 do 10 let a od 11 do 13 let. Letošní mistrovství pro děti pořádáme spíš pro zábavu a chceme, aby děti poznaly tento sport a našly si k němu cestu. Od příštího roku by ale i závody dětí na MČR měly být kvalifikací na ME i MS. Koneckonců, takhle to chce i Světová federace.

Chápu tedy správně, že děti od čtrnácti let se mohou zúčastnit veškerých závodů dospělých?

Pochopitelně, že pouze se souhlasem svých rodičů, ale ano, je to tak, mohou.

Nemají ale vůči starším, zkušenějším a fyzicky lépe disponovanějším závodníkům značnou nevýhodu?

Děti od 14 do 16 let, které budou závodit mezi dospělými, od nás dostanou speciální náramek. Ten jim umožní přeskočit bez trestu určité překážky, které pro ně vyhodnotíme jako hodně náročné. V tomto směru jsme jim to trošku ulehčili.

A co ostatní závodníci, ti mají nějaké úlevy?

V elitní kategorii nemá úlevy nikdo. Týká se to tedy pouze chlapů. Pokud nějakou překážku nesplní, budou diskvalifikováni. Ženy mají jeden tzv. žolík. Takže jednu překážku mohou vynechat.

A další kategorie?

V kategorii Age Group budou mít ženy dva žolíky, u chlapů stále přemýšlíme, jestli jeden nebo také dva. A kategorie Fun? Jsou to hobbíci, ti poběží především pro radost a budou zdolávat překážky dle vlastního uvážení a fyzických sil.

Kdo kontroluje to, jestli závodník správně překoná nachystané překážky?

U každé překážky budou dobrovolníci a takzvaní maršálové. Ti nad tím vším mají dohled a jsou jakýmisi rozhodčími.

Mluvil jste o tom, že u každé překážky budou dobrovolníci a maršálové. Jak velký je vlastně organizační výbor celé akce?

Přímo na tratích bude okolo sedmdesáti lidí. Plus další lidé, kteří budou řešit zase jiné věci „na centrále“ na stadionu. Myslím si, že stovka bude ta správná číslovka (úsměv).

Jak vlastně vznikaly překážky, které budou součástí závodů na MČR?

Některé jsme postavili sami, jsou zkrátka z naší dílny. Jiné jsou zase (za)půjčené od dalších podniků – Spartan, Predator a nebo třeba Barbarian z Polska. Budeme ale ještě všechno ladit. Závodníci tak do poslední možné chvíle vlastně nebudou vědět, co jsme pro ně nachystali.

Prozraďte čtenářům, jakou nejtěžší překážku jste si pro závodníky připravili?

To je těžké takhle říct. Každá překážka má něco do sebe. Závodníci budou muset překonat uměle postavené překážky, ale i ty přírodní. Třeba ručkování nad vodou a podobně. Všeobecně bývají nejtěžší visací překážky, ale každý to vnímá trochu jinak. Paradoxně nejtěžší překážkou může být nakonec úmorné vedro, pokud bude.

Zdroj: Stanislav Vrba

Kdo je podle vás nejžhavějším kandidátem na zisk titulu mistra ČR?

V závodě na 3+ km asi Pavel Krejčí, který skončil druhý na ME v Dánsku a je jediným Čechem, který se umístil v elitní desítce na mistrovství světa v Ninja sportu. Vloni český šampionát vyhrál, bude tady obhajovat. V závodě na 12+ km bude silný třeba Richard Hynek, ale ruku do ohně bych za něj nedal, protože se mu letos příliš nedaří. Hecnout by se mohl i Jiří Vacík, který před týdnem vyhrál Predátora na Božím Daru. A další aspiranti? To už bych fakt asi jenom hádal…

A mezi ženami?

Na krátké trati Terka Schejbalová a na dlouhé (12+ km) Zuzka Kocumová, která je několikanásobná mistryně světa ve Spartanovi. Je to bývalá juniorská olympionička v běhu na lyžích, určitě patří mezi favoritky. A na dlouhé trati nás zcela jistě může překvapit Klára Lokajíčková. Ale opravdu je pro mě složité něco predikovat. Kvůli covidu se u nás hodně závodů zrušilo a tím pádem chybí srovnání. Já sám jsem zvědavý, kdo bude mít nejlepší formu a urve vítězství.

Máte pro fanoušky a diváky připravený nějaký doprovodný program?

To úplně ne, tedy pokud nepočítáme Krále Šumavy (smích), které se koná v sobotu, ale ti, co se přijdou podívat nebo závodit, se nudit rozhodně nebudou.

MČR v překážkových bězích 2020

Datum a místo konání: 22. až 23. srpna 2020, Klatovy (atletický stadion, lesopark Hůrka a okolí). Závodní kategorie – elitní skupina (Elite): elitní závodníci bez ohledu na věk, mohou se kvalifikovat do elitní kategorie ME a MS v OCR, skupina podle věku (Age Group): závodníci rozdělení do věkových kategorií po pěti letech, mohou se kvalifikovat do příslušné Age Group na ME a MS v OCR, hobbíci (Fun): závodníci bez ohledu na věk, kategorie otevřená široké veřejnosti a sportovním nadšencům, nezávodní kategorie s upravenými pravidly.



Závody MČR 2020: 400m Stadion (pro všechny kategorie stejné podmínky, 12 překážek), 3+ km (Elite, Age Group a Fun, minimálně 25 překážek, s rozdílnými pravidly), 12+ km (Elite, Age Group, Fun, minimálně 40 překážek, s rozdílnými pravidly), dětské závody (pro děti od čtyř do třinácti let).



Přibližný harmonogram (časy jsou orientační) – sobota 9.00: závod na 3+ km (hromadný start po skupinkách), 13.00: 400m Stadion (rozběhy, semifinále, finále), neděle 9.00: 12+ km (hromadný start po skupinkách), v rámci celého dne dětské závody (cca 70 a 500 m).

Zdroj: Stanislav Vrba

Další informace: MČR je otevřené, takže se mohou zúčastnit také závodníci z cizích zemí. Mohou se v dané kategorii umístit na stupních vítězů, avšak nemohou získat titul mistra ČR. Ten náleží nejlepšímu závodníkovi a závodnici v kategorii ELITE s českým občanstvím. Pořadatelem je Česká asociace překážkových sportů (ČAPS), která začátkem letošního roku získala certifikát Světové federace překážkových sportů (FISO). Registrace na letošní titulové závody a další cenné informace o mistrovství České republiky a ČAPS najdete na stránkách www.prekazkovysport.cz.

Co je vlastně OCR? Obstacle Course Racing (překážkové běhy) je relativně mladý sport, který má však celosvětovou oblibu a jeho příznivců přibývá raketovým tempem. Sportu se věnují všechny generaci. Výjimkou nejsou děti ani aktivní senioři. OCR sport je v tuzemsku známý zejména pod hlavičkou Spartan Race, Predator Race, Gladiator Race a mnoho dalších. V nedávné době se na Klatovsku uskutečnil dva takové závody – Myslív Race, který pořádá TJ Sokol Myslív a SuPrBěh Krpál, jenž proběhl pod taktovkou šikovných pořadatelů z OCR Trail & Run Sušice. Česká asociace překážkových sportů (ČAPS) je uznávaný organizace světovou federací FISO a má za úkol sdružovat všechny příznivce tohoto sportu. I proto budou na letošním MČR překážky ne jen z díly ČAPS, ale minimálně v tétp formě zde budou mít zastoupení i jednotlivé podniky, včetně kolegů z Polska.



„U OCR vidím vzestupnou tendenci, tedy když pomineme letošní jaro a zákaz konání akcí s ohledem na covid. Po celý rok v Česku vzniká několik desítek nových závodů. Spartana se pravidelně účastní 5 až 7 tisíc závodníků, dalších sérií jako je Predator Race třeba dva a půl tisíce. Překážkové běhy jdou zkrátka správným směrem. Zaslechl jsem, že například v Americe se tomuto sportu věnuje už více lidí než maratonům. A to jsou za velkou louží maratonské běhy celkem populární," řekl Deníku Zdeněk Strejc.