I přes nepříliš letní počasí si do města karafiátů našla cestu početná parta běžců a běžkyň, kteří válčili na trase od 4,5 do 6 km. Mezi muži bez ohledu na věk zvítězil klatovský atlet Jakub Jelínek. Stříbrnou příčku vybojoval Petr Urban z JSDH Chudenice a na třetím místě se umístil Martin Černý (Břevec).

Kategorii žen ovládla Ida Kubrová před Eliškou Hanušovou a zkušenou závodnicí Stanislavou Forsterovou. Nejstarším účastníkem klatovského závodu byl Jiří Královec z klubu Mílaři Domažlice (ročník 1951).

„Dopoledne ještě startovaly děti na krátkých tratích dle jednotlivých kategorií. Hlavní závod mužů a žen začal o hodinu později,“ upřesnil Karel Voráček, jedna z běžeckých ikon okresu, která na „Kolonádě“ obsadila v kategorii nad 50 let páté místo. Mimochodem, dětských závodů, kde nešlo o výsledek, se zúčastnilo celkem 47 dětí. Nejmladším odvážlivcům přitom byly pouhé dva roky.

Výsledkový servis

Muži do 39 let: 1. Jakub Jelínek (Atletika Klatovy, 20:47), 2. Petr Urban (JSDH Chudenice, 20:57), 3. Martin Černý (Břevec, 21:12), 4. Luboš Reif (Domažlice, 22:02), 5. Tomáš Dolejš (Sokol Mochtín, 22:27), 6. Adam Hofmeister (bez klubu, 22:30), 7. Petr Vaněček (Vacov, 22:37), 8. Michal Král (Klatovy, 22:43), 9. Miroslav Pohl (Nymburk, 23:19), 10. Přemysl Koranda (Atletika Klatovy, 23:22), 11. Pavel Salvetr (Klatovy, 23:24), 12. Petr Bechyně (Štefko Running Team, 24:11), 13. Tomáš Čížek (SDH Štěpánovice, 24:19), 14. Lukáš Jiřina (bez klubu, 26:01), 15. Jakub Beneda (Judo Klatovy, 26:21), 16. Pavel Cihlář (bez klubu, 26:46), 17. Petr Kubík (Nepomuk, 27:32), 18. Josef Beneda (Judo Klatovy, 28:27), 19. Oldřich Bouda (Rozběháme Klatovy, 28:33), 20. Marek Patras (AK Škoda Plzeň, 28:42), 21. Denis Gazdík (bez klubu, 30:15).



Muži do 40 do 49 let: 1. Norbert Švarc (Mílaři Domažlice, 21:41), 2. David Janda (SDH Malá Víska, 22:33), 3. Martin Fürbach (Strakonice, 22:44), 4. Pavel Jílek (Cyklo Malát Klatovy, 22:46), 5. Tomáš Peteřík (Hujerovic, 24:09), 6. Josef Beneda st. (Judo Klatovy, 27:39), 7. Jiří Patras (Lobzy Team, 28:43), 8. Miroslav Srp (bez klubu, 29:42).



Muži do 50 do 59 let: 1. Pavel Ouřada (Sokol Dolany, 23:06), 2. Milan Pavlovič (AC Mnichov, 24:16), 3. Karel Žambůrek (Kdyně, 24:26), 4. Miroslav Benda (Foto Bend, 25:46), 5. Karel Voráček (Sokol Dolany, 26:58), 6. František Kukaň (Gama Železná Ruda, 28:28), 7. Josef Mlynařík (Nezdice, 32:11), 8. Pavel Ouřada II. (Triatlon Club Klatovy, 33:19).



Muži od 60 let: 1. František Šika (AC Trial Plzeň, 23:55), 2. Alois Šatra (Tatran Velké Hydčice, 24:21), 3. Antonín Pospíšil (Tlučná, 24:34), 4. Jiří Královec (Mílaři Domažlice, 30:16).



Ženy do 35 let: 1. Eliška Hanušová (Atletika Klatovy, 18:36), 2. Marcela Holubová (AK Klatovy, 19:53), 3. Martina Jandová (Atletika Klatovy, 20:12), 4. Vendula Haladová (Klatovy, 20:40), 5. Michaela Šillarová (BK Klatovy, 21:24), 6. Michaela Flanderková (bez klubu, 26:15), 7. Dana Bošková (bez klubu, 26:18), 8. Eva Vaňková (bez klubu, 34:22).



Ženy od 36 do 49 let: 1. Ida Kubrová (bez klubu, 18:33), 2. Stanislava Forsterová (SC Maraton Plzeň, 18:39), 3. Marie Spasová (Sokol Švihov, 19:04), 4. Jitka Patrasová (Lobzy Team, 19:37), 5. Miroslava Zámečníková (Rozběháme Klatovy, 20:46), 6. Monika Hromádková (bez klubu, 21:11), 7. Věra Benedová (Judo Klatovy, 21:21), 8. Marcela Linhartová (bez klubu, 21:56), 9. Radka Ouřadová (Atletika Klatovy, 23:19), 10. Monika Nuderová (bez klubu, 24:05), 11. Monika Matišová (bez klubu, 24:05), 12. Petra Pavelcová (BK Klatovy, 24:34).



Ženy nad 50 let: 1. Eva Toušová (Měčín, 23:06), 2. Jana Tomanová (nedoběhla).