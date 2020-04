Dvě kola před koncem jsou klatovští válečníci za zelenými stoly s náskokem tří bodů první, borci ze Sušice se nachází na bronzové příčce. Obzvlášť sezona z klatovského pohledu by se dala označit jako z říše snů. Tým z města karafiátů totiž míří za postupem do třetí ligy.

„Před sezonou se nám podařilo postavit velmi silný tým, takže jsme si vytkli jednoznačný cíl, a to postup do třetí ligy. Už jen proto, že se v Klatovech dlouho nehrála a bylo by fajn si tuto soutěž znovu zahrát. Pouze s jediným výpadkem, kdy jsme jedno dvojkolo odehráli v dosti oslabené sestavě, hodnotím dosavadní sezonu na jedničku. Myslím si, že se v Klatovech sešla opravdu výborná parta, a v kombinaci s kvalitními sportovními výkony byla tato sezona povedená po všech směrech. Teď jen doufejme, že se ještě bude moci dohrát a postup nás skutečně nemine,“ přeje si kapitán KST Klatovy Lukáš Zahradník, který přerušení soutěže považuje za nešťastně načasované. „Nikdo z nás za to nemůže, ale současný stav je takový, že soutěže jsou až do odvolání přerušeny. I vzhledem k tomu, že zbývají odehrát poslední dva zápasy, je nynější situace hodně nešťastná. Ale chápeme to. Nezbývá nám nic jiného než věřit, že se to brzy uklidní,“ pokračuje.

Absolutně nejlepším hráčem celé soutěže je 17letý borec Klatov Adam Končal. Stolní tenista, jenž je v Pošumaví na hostování z týmu TJ Sokol Plzeň V., odehrál v sezoně jednačtyřicet zápasů, z nichž dokázal vyhrát rovné čtyři desítky.

V žebříčku koeficientu ELO i procentuální úspěšnosti vyhraných zápasů nemá mezi divizní smetánkou konkurenci. „Tato sezona je pro mě zatím velmi vydařená. Některé zápasy byly ale hodně těžké, takže jsem rád, že většinu z nich jsem nakonec dotáhl do vítězného konce,“ říkal v nedávném rozhovoru skromný mladík.

„Adam má na našem počínání zcela zásadní podíl. Jeho bilance svědčí o jeho obrovské kvalitě. Vždy když nastupujete s takovým hráčem v sestavě, tak se vám hraje snadněji. A i letos bylo vidět, že když Adam hrál, šly nahoru i výkony zbytku mančaftu,“ chválil svého spoluhráče zkušenější Lukáš Zahradník.

V posledním dvojkole čeká klatovské stolní tenisty konfrontace s chodskými celky. Doma přivítají áčko i rezervní tým Jiskry Domažlice. Proti stejným soupeřům se před vlastními fanoušky představí také Sušice, v jejímž dresu letos vyniká především Petr Láriš (ročník 1987), kterému v žebříčku stolních tenistů dle koeficientu ELO patří s bilancí 44 výher a deseti porážek aktuálně osmá pozice.