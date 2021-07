Je to tady. V úterý 27. července startuje ve sportovní hale ZŠ Čapkova v Klatovech prestižní basketbalový turnaj špičkového formátu.

V Klatovech startuje mezinárodní turnaj basketbalistek. | Foto: CZ basketball

Ve městě pod Černou věží se až do neděle koná FIBA U18 Women´s European Challenger, tedy turnaj reprezentačních výběrů basketbalistek do 18 let.