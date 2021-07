Po třech měsících usilovné práce totiž provozovatelé ze Sport Clubu Klatovy přímo v areálu otevřeli centrum plážových sportů, které splňuje přísná měřítka kvality. „Hřiště s pískovitým povrchem a areál celkově se svou kvalitou a výstavbou blíží k profesionálním areálům a mohou jej využívat sportovci, kluby, školy v rámci tělocviku i široká veřejnost,“ prozradil za Sport Club Klatovy Jakub Jarošík.

Nápad postavit v areálu CMS unikátní kurty na plážové sporty vznikl právě z jeho hlavy a teprve v tomto roce. Doba od myšlenky přes realizaci až po dokončení byla tedy až neuvěřitelně rychlá.

Zdroj: Andree Langfellner

„Jelikož jsme v Klatovech měli dvě taková hřiště jenom v Lázních a ještě v nepříliš ideálním stavu, napadlo nás, že bychom mohli areál CMS rozšířit právě o kurty na beachvolejbal. Myšlenku jsem přednesl panu Křiváčkovi, jenž ji dále rozvedl na multifunkční sportoviště, a pak už to šlo všechno velmi rychle. Skvělou práci odvedla firma pana Řezníčka i všichni ostatní, co s tím měli co dočinění,“ liboval si Jarošík a doplnil:

„Na stránky Sport Clubu (www.sportclubklatovy.cz) brzy uvedeme bližší informace pro veřejnost, včetně ceníku a dalších potřebných věcí. Už teď ale mohu prozradit, že otevřeno budeme mít denně od 8 do 22 hodin.“

První ostrou zatěžkávací zkouškou klatovské plážové centrum prošlo minulý víkend v rámci prvního pořádaného letního beach kempu.