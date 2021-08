Národní mistrovství, které pořádá Česká asociace překážkových sportů (ČAPS), začíná již v pátek, a to závodem 400 metrů Stadion. Ten se v historii mistrovství ČR uskuteční teprve podruhé. To znamená, že při loňském šampionátu si tento krátký, zato velice fyzicky náročný závod odbyl premiéru.

MČR v OCR 2020 - Klatovy.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Tento sport (OCR) se pořád posouvá vpřed, Světová federace by ho ráda alespoň z nějaké části dostala na olympiádu a začíná od kratších závodů. Aby to ale vůbec bylo možné, je potřeba závody nějakým způsobem unifikovat. Zkrátka je potřeba sjednotit závody tak, aby měly typizovanou trať a časy byly měřitelné pokaždé stejně. Těžko se pak totiž něco srovnává. Každý závod „v terénu“ je jiný, má odlišný profil i překážky. Proto 400 metrů Stadion,“ vysvětlil vloni Deníku Zdeněk Strejc, jenž je v ČAPS zodpovědný za technické procesy. To znamená i za sestavování tratí a překážek. A jak už samotný název napovídá, jedná se o závod na atletickém oválu s jednou překážkou za druhou.

V sobotu šampionát pokračuje závodem o vzdálenosti tří kilometrů a dětskými závody, které budou oficiálním MČR dětí v OCR. V tříkilometrovém závodu přitom čeká na běžce trať s patnácti nástrahami v podobě náročných překážek. V neděli je pak na programu ještě extrémně vytrvalostní závod na přibližně 12 kilometrů (12K), který zahrnuje více než 35 překážek.

Na MČR se bude závodit znovu v několika kategoriích – v kategorii Elite budou aktéři bojovat o republikové tituly, v kategorii Age Group (podle věku) zase o prvenství v dané ´věkovce´. Otevřená kategorie FUN je nesoutěžní. „V kategorii OPEN/FUN jsou všichni odvážlivci, kteří si chtějí závody také zkusit,“ přiblížil Strejc.

Novinkou letošního mistrovství, které se podruhé v řadě koná právě v Klatovech, jsou závody (tříčlenných) štafet. Ty jsou na programu v neděli po dvanáctikilometrovém drilu a skládají se z rychlostních, technických, silových a společných úseků. Registrovat se na MČR lze už pouze na místě. Více informací najdete na stránkách www.prekazkovysport.cz.

MČR v OCR 2021 - program

Závody dospělých běžců

- pátek 17.00: 400 metrů Stadion.

- sobota 9.00: závod 3K (kategorie Elite – muži), 9.15: závod 3K (kategorie Elite – ženy), 9.30: závod 3K (kategorie Age group – po vlnách), 11.30: závod 3K (otevřená kategorie – po vlnách), 13.30: vyhlášení výsledků 3K.

- neděle 9.00: závod 12K (kategorie Elite – muži), 9.15: závod 12K (kategorie Elite – ženy), 9.30: závod 12K (kategorie Age Group – po vlnách), 11.30: závod 12K (otevřená kategorie – po vlnách), 13.30: vyhlášení výsledků 12K, 14.00: start štafet (po skončení vyhlášení výsledků).



Dětské závody

- sobota 12:00: Kids 14-16 let, 14.00: Kids 10-13 let, 14.15: Kids (7-9 let), 14.30: Kids (4-6 let → nesoutěžní), 15.30: vyhlášení výsledků Kids.