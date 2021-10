Běžci, pozor, je tu další výzva. TJ Sokol Dolany v čele s legendou Karlem Voráčkem pořádají v sobotu již 5. ročník běhu s názvem Podzimní ŘAKOM.

V Dolanech se naposledy běželo v červenci, kdy se konal 16. ročník populárního Běhu přes Vorlíky. Teď se tam koná 5. ročník Podzimního ŘAKOMU. | Foto: Deník/Martin Mangl

Prezentace je na dolanské návsi pod altánem od 9 do 9.45 hodin, start závodu je pak naplánovaný na desátou hodinu dopolední. „Trať, která je dlouhá 5 km, vede do Řakomi polní cestou a zpět do Dolan po silnici,“ upřesnil Karel Voráček, legenda běžeckého sportu a hlavní pořadatel. „Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za svůj zdravotní stav způsobilý pro tento výkon. Závod se koná za každého počasí,“ podotknul.