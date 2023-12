V pátek 29. prosince se od sedmnácti hodin koná v tělocvičně bývalé Základní školy v Chudenicích tradiční vánoční turnaji ve stolním tenise. Sportovní akci pořádá agilní oddíl TJ Sokol Chudenice.

Stolní tenis, ilustrační snímek. | Foto: ČTK

Prezentace hráčů proběhne již od čtvrté hodiny odpolední, hraje se v kategoriích dětí (do 15 let), mužů a žen. Startovné pro dospělé kategorie činí 100 Kč, děti do 15 let nic neplatí. Občerstvení na akci je zajištěno, po turnaji následuje posezení s hudbou. Více informací zájemci dostanou u pana Karola Žáka na telefonním čísle 602 179 307. „Zveme všechny sportovce i nesportovce, které neodnesl čert a přežijí vánoční svátky, aby si s námi přišli trochu zasportovat, ale hlavně se pobavit. Pořádáme tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise a následné posezení s hudbou," uvedl oddíl na svém facebooku

Silvestrovský fotbálek pomůže dětem v Klatovské nemocnici, přispět může každý