Prezentace závodníků je od 9.00 do 9.45 hodin ve sportovním areálu Jalovčí na hřišti pod Bolfánkem. Startovné činí 50 Kč. Letos je poprvé pro všechny účastníky jednotná délka tratě 6,2 km. Trať vede po zpevněných i nezpevněných lesních cestách. První tři závodníci v každé kategorii obdrží medaili, diplom a věcnou cenu. Více informací dostanete u pana Žáka na telefonním čísle 602179307.

Časový rozpis pro jednotlivé kategorie – start v 10.00 hodin: muži do 39 let, muži 40 let a více, ženy do 34 let, ženy 35 let a více + všichni mládežníci, kteří si chtějí zazávodit pro vlastní potěšení. Pozn.: závodníci zodpovídají za svůj zdravotní stav a startují na vlastní nebezpečí.