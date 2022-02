I takové zápasy jsou, uvědomuje si kouč Dolejš po porážce v Měcholupech

„Nominací jsem byla zaskočena, myslela jsem, že všechna volná místa už byla přerozdělena. O to větší radost mám z toho, že to nakonec vyšlo. Olympiáda je od dětství mým snem, je to pro mě odměna za všechnu tu dřinu,“ řekla webu lyžařského svazu Tereza Nová na konci ledna, kdy se o své dodatečné nominaci dozvěděla.

Cíl? Záchrana. Bude hodně záležet na tom, jestli chytneme začátek jara, ví kouč

Bodově je momentálně druhá nejlepší v České republice ve sjezdu i super-G. Na olympiádě v Pekingu dosáhla v super-G vynikajícího úspěchu, když v obrovské konkurenci skončila na skvělém třiatřicátém místě. Její úspěch je o to výraznější, že na konci minulé sezony utrpěla velmi vážný úraz, z něhož se léčila prakticky celé jaro i léto.

Úspěšný David Janda

Na dalších významných mezinárodních závodech se v dresu České republiky vyznamenal starší dorostenec David Janda z SA Špičák. Na neoficiálním mistrovství světa v italské Folgarii obsadil desáté místo v soutěži družstev, sedmadvacáté ve slalomu a o dvě příčky níž dokončil obří slalom.

Velká naděje šumavského lyžování David Janda po svém vítězství ve slalomu na Špindlerovském Stohu.Zdroj: archiv SA Špičák

V každém závodě přitom startovalo osm desítek sjezdařů z celého světa a David Janda byl nejúspěšnějším z českých reprezentantů. Ve vyhlášeném mezinárodním Skiinterkriteriu Říčky byl druhým nejlepším českým reprezentantem ve slalomu starších žáků. V republikových kvalifikačních závodech (RKZ) dosáhl dvou vítězství, jednoho druhého a třetího místa.

Cenné kovy Báry Zíkové

Další reprezentantka Bára Zíková ze Sokola Špičák se po hvězdné kariéře od mladších žáků po mladší juniory pere neúnavně o lepší pozici mezi juniorkami v reprezentaci. Znamená to pro ni objíždět spousty závodů v alpských zemích a vylepšovat si body. V letošní části sezony již absolvovala jedenáct závodů, z nichž největších úspěchů dosáhla na Passu San Pelegrino v Itálii (dvakrát 3.místo ve sjezdu) a na mezinárodním mistrovství juniorů v Soldě, kde skončila stříbrná v super-G a třetí ve sjezdu.

Sušice pokračuje v parádní přípravě, soupeře z Plzně porazila gólem kapitána

Do minulé sezony se fanoušci šumavských lyžařů několik let radovali z úspěchů supertalentované Nicole Zemanové z SA Špičák. Po čtyři roky byla nejús- pěšnější žačkou v republice a současně trénovala i závodila v oddíle SC Zwiesel. Přestupem do juniorské kategorie jí však skončila možnost startovat v závodech Mezinárodní lyžařské federace (FIS) za dvě země a musela učinit rozhodnutí.

Všichni kluci jsou super, pochvaluje si posila. Zahozená penalta? Jsem dřevák

Momentální rozhodnutí padlo ve prospěch německého oddílu, což mělo za následek to, že vypadla z české reprezentace. Držme palce, aby toto rozhodnutí bylo pro kariéru Zemanové správné. Podobně náročný boj zažívá v kategorii mužů další reprezentant Marek Müller z oddílu Sokol Špičák.

Jeho největšími úspěchy byly výsledky v závodech FIS v rakouském Apdachu (10. místo ve slalomu a 12. místo v obřím slalomu) a bodově je momentálně v tuzemské konkurenci na šestém místě ve slalomu a sedmé příčce v „obřáku“.

Z rozbitých tratí se dere dopředu

Do reprezentace má velmi blízko Adam Maxa z SA Špičák, který coby mladší junior musí zápolit v závodech FIS s juniory staršími a také s muži, což znamená jezdit s vysokými startovními čísly na značně rozbitých tratích. Zatím se s touto situací ale rve celkem úspěšně.

V této sezoně má za sebou celkem třináct závodů (FIS), polovinu z nich v Polsku. Tam v Sczavnici dosáhl nejlepšího svého výsledku, a sice třetího místa v kategorii mladších juniorů. V šesti prozatím odjetých závodech Mezinárodní lyžařské federace (FIS) ve Špindlerově Mlýně, v Peci a Albrechticích získal vždy páté místo místo mezi mladšími juniory České republiky. V Přeboru Plzeňského kraje na Javoru suverénně o uplynulém víkendu zvítězil, když tam časově porazil i všechny muže na startu.

FOTO: Covid je fuč. Okula skolila Osek, kouče Kalivodu ale trápí úprk obránců

Ve stejném závodě v kategorii starších žáků zvítězil také jeho bratr David. Ten dosáhl předtím i pěkných výsledků na republikových kvalifikačních závodech v Peci, kde získal sedmé a třinácté místo a třetí příčku následně vybojoval v Přeboru Jihočeského kraje.

Ve stejné kategorii se dobře jeví i další naděje – Jan Schejbal z klubu SK Železná Ruda. Jeho největšími letošními úspěchy jsou páté místo na RKZ Karolinka, dvanáctá příčka v obřím slalomu na RKZ Říčky i Peci a vítězství na územních kvalifikačních závodech Plzeňského kraje ve slalomu a slalomu obřím.

Závěrem je všem úspěšným závodníkům třeba pogratulovat. A nejen jim, ale také jejich trenérům, rodičům a funkcionářům oddílů. Jejich výsledky jsou vynikající reprezentací Šumavy a Plzeňského kraje.

Autoři: Jaroslav Frič, Martin Mangl

Fotbalisté střelecky explodovali, trenér kvitoval návrat Presla a chválil Draka