Klatovský Šachklub na Šumpersku v Olomouckém kraji reprezentoval v osmidenním turnaji v kategorii do šestnácti let Matouš Hlavina a mezi dvanáctiletými se pak představil Matyáš Roubal.

Drtivý finiš mu zajistil titul mistra ČR

Matouš Hlavina coby čtvrtý nasazený hráč měl ve své kategorii nepřesvědčivý začátek, když v prvních pěti kolech zaznamenal „jen“ dvě výhry, stejný počet remíz a jednu porážku. V tuto chvíli se držel na sedmém místě a nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl ještě nějak výrazněji promluvit do bojů o medaile nebo o titul mistra.

Matouš Hlavina.Zdroj: Karel Nováček

Klatovský borec, který je známý svou lví bojovností, ale ke konci turnaje neuvěřitelně zabral.

V sedmém kole porazil do té doby suverénně vedoucího Ondřeje Skýpalu z Kobylis, v dalším střetnutí si poradil s průběžně stříbrným Vlastimilem Babulou ze Starého Města, aby se pak v posledním devátém kole v přímém souboji o zlatou medaili střetl s táborským Davidem Hákem.

Po velmi napínavém boji a díky famóznímu závěru pěti výher v řadě se z titulu mistra ČR a postupu na světový šampionát mohl radovat právě tento mladý klatovský šachista, pro kterého jde o největší úspěch jeho dosavadní šachové kariéry.

Parádní bronz Roubala

O dvě věkové kategorie níže – mezi chlapci do 12 let – se na svoji loňskou medaili v kategorii hochů do 10 let snažila navázat další naděje z líhně klatovského šachového oddílu – Matyáš Roubal.

Přemýšlivý mladík do turnaje čtyřiadvaceti nejlepších českých šachistů této kategorie nastupoval papírově z osmé pozice a od začátku dokazoval, že tato příčka je pro něj málo a jeho cíle jsou mnohem vyšší.

Matyáš Roubal.Zdroj: Karel Nováček

Po tradičně pomalejším začátku (1,5 ze 3), kdy podlehl například největšímu favoritu Lukášovi Zelbovi z Lípy, následovala skvělá série pěti výher v řadě, kdy Roubal postupně zdolal druhého, třetího i čtvrtého nasazeného protivníka a kolo před koncem senzačně vedl.

V závěrečném kole proti Vladimíru Veverkovi z Teplic dokonce získal černými figurami v partii výhodu, ale souboj do vítězného konce se mu nakonec dovést nepovedlo.

Přesto konečné třetí místo, zisk bronzové medaile a postup na mistrovství Evropy by před začátkem turnaje čekal málokdo.

Úspěch je o to větší, že Matyáš (ročník 2010) před sebe pustil pouze soupeře narozené o rok dříve, kteří v příštím roce již postupují do vyšší věkové kategorie.

Oběma klatovským borcům patří velká gratulace a hodně štěstí v další kariéře. Ať už na mezinárodních soutěžích nebo vrcholných mládežnických akcích v republice, jako například v Extralize dorostu či ve druhé lize mužů, kde budou oba, i přes svůj nízký věk, již získávat cenné zkušenosti.

Autoři: Karel Nováček, Martin Mangl