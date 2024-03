Neskutečná, doslova neuvěřitelná cesta stolních tenistů TJ STOTEN Horažďovice je u konce. A dalo by se říct, že taková se už nejspíš nikdy nebude opakovat. A jestli ano, tak až za nějaký čas. Áčko šumavského oddílu totiž bez ztráty jediného bodu ovládlo regionální divizi a postoupilo do třetí ligy. Rezerva vyhrála krajský přebor 1. třídy a zahraje si divizi a stejný husarský kousek se povedl i céčku, které triumfovalo v krajském přeboru 2. třídy a v příští sezoně bude hrát o soutěž výš.

Stolní tenis, ilustrační snímek. | Foto: Jaroslav Loskot

Tři týmy na prvních pozicích a slavící postup? Tak to tady ještě nebylo. „Letošní sezona byla prostě dokonalá a to, co jsme dokázali, je jen jednou za život," culil se kapitán divizního (a příště už třetiligového) áčka Petr Láriš. Ten společně se svými parťáky zvládli i poslední dvojkolo divizní sezony - céčko SKUŘE Plzeň deklasovali na domácí půdě 10:1 a hravě si poradili i s nevyzpytatelnými Břasy, které po dvou a půl hodinách porazili poměrem 10:5.

Kdyně si s béčkem Malé Vísky body rozdělila. Dvořák: Asi spravedlivá remíza

Nejen, že horažďovičtí stolní tenisté ovládli všechny mužské soutěže, ve kterých měli svůj tým, ale dokázali vyhrát i krajské kolo Českého poháru. V letošním roce přibyla na účet horažďovického stolního tenisu také celá řada úspěchů v jednotlivcích. Zkušený Petr Macela opanoval úspěšnost divize, kdy v soutěži ani jednou neprohrál a připsal si úctyhodných dvaačtyřicet výher. Na druhé místo se vyhoupl Martin Pařízek a ačkoliv do týmu přišel až do druhé poloviny soutěže, vyhrál osmadvacet zápasů a pouze třikrát padl.

Vydří dorostenci neuspěli, v plzeňské hale na Slavii dvakrát vysoko prohráli

V elitní desítce nejlepších plejerů mají Horažďovice ještě další dva borce - šestého Aleše Langera a devátého Petra Láriše. „Také ve čtyřhrách se nám v divizi dařilo, kdy jsme za celý rok z pětatřiceti možných čtyřher prohráli pouze šest," připomněl Petr Láriš. A byl to právě on s Martinem Pařízkem, kdo opanovali tabulku čtyřher se stoprocentní bilancí devíti výher.

Petr Láriš nezapomněl zmínit ani další členy oddílu, kteří bojovali v béčku či céčku. „I v krajském přeboru 1. třídy máme obsazené první místo ve dvouhrách, a to díky Pavlovi Mandákovi, který zvítězil ve čtyřiceti zápasech a jen sedmkrát prohrál. V nejlepší desítce z našich hráčů najdeme ještě Marka Rojíka a Vojtěcha Křesáka. Pouze v krajském přeboru 2. třídy je náš hráč "až" na druhé místě, a to Jan Trefný. V TOP 10 jsou opět tři hráči," uvedl.

„Zářili jsme i na turnajích a odvezli si domů celou řadu titulů, ať už na okresní nebo krajské úrovni," doplnil pyšně. Právě Petr Láriš opanoval okresní přebor ve stolním tenisu, krajským přeborníkem se stal Petr Macela a tituly mají i Filip a Marek Šimanovský, kteří kralovali v kategoriích U13, respektive U17.

OBRAZEM: Ragbisté Nýrska a Českých Budějovic zdolali Havířov, podívejte se