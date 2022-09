Nejúspěšnější klatovská střelkyně Jana Jaklová se zapojila do soutěže hned ve dvou disciplínách, a to SM 60 (střelba ze sportovní malorážky, 60 ran) a VzPu 40 (střelba ze vzduchové pušky, 40 ran). Barbora Čiperová a Jakub Turjanica se probojovali do soutěže v disciplíně SM 60.