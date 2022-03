Po nepříliš povedeném začátku, kdy prohrál první zápas s pozdějším vítězem celé soutěže Adamem Šarbochem z Litoměřic, postoupil Žatko do oprav a následně prošel strhujícími bitvami až do boje o třetí místo. Zde už mu ovšem nezbývalo tolik sil, prohrál a v soutěži „pavouka“ obsadil konečné páté místo.

„Na soutěž jsem se připravoval prakticky celou zimu. Mám čtyři tréninky týdně a během zimy jsem absolvoval několik tréninkových kempů pod vedením pana Dolejše. Bylo to náročné,“ svěřil se Deníku judista Jan Žatko.

Klatovský judista Jan Žatko (na snímku) přivezl z Ostravy páté místo. Od bronzu jej dělil pouze malý krůček.Zdroj: Martin Žatko a JUDO Klatovy

Vytrvalost a trpělivost ale přináší ovoce a páté místo ze soutěže celorepublikového formátu je toho patřičným důkazem. „Že skončím pátý? V to jsem ani nedoufal. Zvlášť poté, co už jsem na vrcholných soutěžích zažil dvě zklamání. V Ostravě mi nepřál los, protože mi na úvod přiřkl soupeře, který nakonec celou soutěž vyhrál. To k tomu ovšem patří,“ říkal.

„Po první porážce jsem se ale musel oklepat a dát maximum do opravného zápasu. Ten mi naštěstí vyšel, já se v soutěži udržel a postoupil až do souboje o konečné třetí místo,“ popisoval Žatko průběh turnaje.

Tuto bitvu o jeden z cenných kovů ovšem prohrál. „Myslím si, že soupeř byl v mých silách, ale bohužel jsem se nechal dvakrát nachytat na jediný chvat, a to mi vzalo šanci na medaili,“ posteskl si klatovský borec, který jednou týdně trénuje v Plzni pod vedením Jiřího Dolejše, bývalého reprezentačního kouče, a pak v Klatovech pod taktovkou trenéra Rudolfa Kortuse, který lidským a ryze kamarádským přístupem i k méně nadaným dětem odvádí skvělou práci.

