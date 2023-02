„Ale druhé místo je super výsledek," hlásil Deníku do telefonu po příjezdu zpátky na Šumavu. „I když jsem se necítil ideálně, tak to klaplo. A to i s ohledem na to, že jsem šel tak trošku do neznáma, protože na rozdíl od ostatních jsem jel závod poprvé, a také s ohledem na to, že v Německu byli i závodníci ze Ski Classic, kteří se pohybují okolo dvacátého třicátého místa," pochvaloval si slušnou konkurenci. Šrail kvitoval, že zvládl i náročný finiš podniku v sousedním zemi. Vždyť prvních devět závodníků v cíli dělily pouhé tři vteřiny.