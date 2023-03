Jan Šrail z Nové Hůrky u Prášil prožívá skvělé období, jeho forma s blížícím se závěrem sezony mohutně graduje. To ostatně 32letý člen laufařského Vltava Fund Ski Teamu potvrdil také v rámci nedělního, již 99. ročníku světově proslulého Vasaloppetu (Vasův běh), který byl dalším dílem letošního seriálu dálkových běhů na lyžích (Ski Classics).

Laufař Jan Šrail (archivní snímek). | Foto: Vltava Fund Ski Team

V obrovské konkurenci Šrail dorazil do cíle se ztrátou čtyř minut na vítězného domácího borce a suveréna Emila Perssona jako třiadvacátý nejrychlejší závodník. Všestranný sportovec si tak na jednom z nejslavnějších závodů světa, který měří 90 km, vylepšil svoje dosavadní maximum.

„Jsem naprosto spokojený. Musím říct, že jsem během závodu neměl ani jednu krizi, což je fajn. Jen škoda, že jsem zhruba na šedesátém kilometru nezachytil nástup závodníků přede mnou, kteří mi ujeli. I tak jsem se ale docela držel a nakonec z toho bylo pěkné 23. místo," radoval se Jan Šrail po návratu domů.

Zdroj: Youtube

Ten absolvoval v pondělí - ze severu Evropy vyrazil brzy ráno a na Šumavu se dostal až dvě hodiny před půlnocí. Únava na něm byla znát. „Poslední dny byly docela hektické, moc volna jsem si neužil. Musím to dospat, dobře zregenerovat a poctivě se připravit na závěr letošní sezony," vysvětlil Deníku Šrail.

O víkendu ho čekají krásné chvíle strávené se svojí rodinou, ale pak s největší pravděpodobností zamíří do Norska, přestože to původně v plánu neměl. „Jelikož jsem normálně zaměstnaný, musím šetřit s dovolenou, ale nejspíš do Norska nakonec pojedu," prozradil lyžař z Nové Hůrky u Prášil.

Zdroj: Youtube

Tam (v Norsku) se koná další prestižní závod, a sice Birkebeinerrennet z Reny do Lillehammeru na 54 km klasickou technikou. „Je to spíš silový závod, hodně stoupání, to by mi mohlo vyhovovat. Ale uvidíme. Odpočinu si, připravím se a nechám se překvapit, jak to nakonec celé dopadne," doplnil Jan Šrail na závěr.

