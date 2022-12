Následně jezdec Frátherm Rally Teamu absolvoval soutěž v Českém Krumlově, Hustopečích, která byla součástí i slovenského mistrovství, Rally Bohemia v Mladé Boleslavi, zlínskou ´Barumku´ a 43. ročník domácí INVELT Rally Pačejov. Ta ovšem pro Fránu skončila havárií a nakonec také předčasným koncem sezony. „Druhý průjezd RZ Klínovice se nám stal osudným a po velkém skoku jsme tvrdě havarovali. Narazili jsme do stromu a plotu, to znamenalo náš konec v soutěži,“ popisoval vytáhlý závodník. „Byla to moje první havárie po dlouhých třiceti odjetých závodech a vůbec první s Citroënem,“ prozradil Frána.

Poslední podnik mistrovství ČR – 3 Städte Rallye – už Frána se Skořepou nejeli. Přesto z toho bylo druhé místo ve skupině i třídě. „Chtěl bych poděkovat Jirkovi Skořepovi za bezvadný přístup, profesionální diktát a plno srandy na závodech. Pak také Tomáši Brůžkovi, který Jirku zastoupil na Bohemce. Dále šikovným mechanikům, bez kterých by to zkrátka nešlo, fanouškům a sponzorům, kteří mě podporují a drží mi palce,“ děkoval Lukáš Frána a ještě pokračoval.

„Pak také celé rodině, přítelkyni, ale nejvíce svému tátovi, který pro mě dělá maximum a nechybí na žádném závodě. Je nejdůležitějším člověkem v týmu, skvěle se o nás stará,“ těší Lukáše Fránu, který plánuje, že si poprvé od roku 2009 dá od závodění chvíli pauzu. I když, jak se to vezme… to záleží…

„V rally jsem začínal jezdit už roce 2009. Abych byl ale upřímný, tak nějakou dobu přemýšlím o konci kariéry a dokonce jsem se už i rozhodl. Od roku 2015 jezdím všechny, dá se říct kompletní sezony v seriálu mistrovství České republiky. Před třemi lety jsem k tomu přidal i slovenské mistrovství, kde jsem vybojoval titul mistra ve třídě 5 a vicemistra ve skupině 2WD. Je to dlouhá doba a stálo to hodně moc času, úsilí a financí. Bohužel je to opravdu extrémně drahý a časově náročný koníček,“ vysvětluje Lukáš Frána. „Je na čase směřovat život jiným směrem,“ svěřuje se.

Jeho slova o konci kariéry ale nemusí být definitivní. Příští rok by se totiž v Česku měl uskutečnit závod mistrovství světa. „A to mě nenechává klidným. Tak uvidím, zda svůj názor ještě nezměním. Možnost startovat a účastnit se závodu mistrovství světa, to je něco, co se už nemusí nikdy opakovat. Nechme se tedy překvapit, co ukáže čas,“ doplnil na závěr sympatický chlapík.

