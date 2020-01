Turnaje se zúčastnilo šest kvalitních družstev, jejichž kádr tvořili především fotbalisté pořádajícího Mochtína a jejich kamarádi, známí či příznivci.

Hrálo se o putovní pohár systémem každý s každým. Bez porážky prošel turnajem tým Traktor na poli, který obhájil loňský triumf.

Při závěrečném vyhodnocení byl tradičně vyhlášen a oceněn také nejúspěšnější sportovec TJ Sokol Mochtín právě uplynulého roku 2019.

Stal se jím Jiří Dolejš, dlouholetá opora fotbalového A týmu Sokola Mochtín, hrajícího I. A třídu.

Konečné pořadí turnaje: 1. Traktor na poli, 2. Dvojlitr Boyzz, 3. Black Friday, 4. Nuly, 5. Kabát revival Plzeň, 6. FC Mirky.

Sportovec roku 2019 TJ Sokol Mochtín – Jiří Dolejš:

Šestatřicetiletý odchovanec mochtínského fotbalu si zahrál v Klatovech a Chanovicích divizi. Vrátil se však znovu do Mochtína, kde je řadu let duší a oporou fotbalového A týmu. V roce 2019 byl navíc hrajícím trenérem, který se svými spoluhráči dosáhl historického maxima – pátého místa v I. A třídě, pouhý jeden bod od postupu do krajského přeboru. Dolejš v letní přestávce roku 2019 absolvoval na horském kole nejstarší ultra závod v Evropě, kterým byl 1000 Miles Adventures. Trasu dlouhou 1629 km z nejvýchodnější obce Slovenska Nová Sedlice do nejzápadnějšího bodu České republiky Skalné u Chebu, kde byl cíl, zdolal po horských hřebenech za 10 dnů, 6 hodin a 38 minut. Ve velké konkurenci nakonec obsadil Dolejš vynikající 23. místo. Počet startujících je omezen na 170 závodníků, přičemž populární ultra akci dokončila necelá polovina aktérů.

Karel Šot