Chebským Akademikům načepovali desítku, ale ´nedělní řezané´ jim nechutnalo

„Kromě Černého jsme byli v Budějovicích po dlouhé době kompletní a rozhodně pomýšleli na lepší výsledek. Ale asi jsme příliš respektovali sílu soupeře, který se nachází na prvním místě tabulky. Ano, vstřelili jsme sice na hřišti soupeře 74 bodů, ale naše obrana? To byl průchoďák! Zápas, kdy si přejete, aby brzy skončil. Ale poklona soupeři – výtečný basket a zasloužené vítězství,“ uvedl v hodnocení pro klubový web trenér Petr Fleisig.

Z archivu: Muži BK Klatovy odehráli ve druhé lize další dva zápasy. Na půdě vedoucích Českých Budějovic schytali debakl, ale pak přehráli béčko Písku.Zdroj: Jindřich Schovanec

Na palubovku béčka Písku odjel jeho tým ve značně okleštěné sestavě, nicméně dokázal vyhrát 92:78. Hrdinou zápasu se stal Radek Kohout, jenž proměnil devět kosů za dva body, tři trojky a z jedenácti trestných hodů byl úspěšný hned osmkrát. Suma sumárum: 35 bodů! Skvělý výkon tohoto borce.

FOTO: Vystrčených rohů se Andělky nezalekly, Devilkám nasázely deset banánů

„Do Písku už s námi neodjeli juniorští hráči v čele s Martinem Burešem, kteří hráli zápasy své kategorie, a tak jsme k tomuto zápasu odjížděli pouze v sedmi hráčích. Ale to, co kluci předvedli na palubovce? Nevídaný výkon,“ žasl klatovský lodivod. „Semkli se jako tým, výborně bránili a svou zónovou obranou soupeře doslova deptali. V útoku jsme navíc předvedli neskutečný trojkový festival,“ chválil své svěřence Petr Fleisig, trenér Klatov.

Z archivu: Muži BK Klatovy odehráli ve druhé lize další dva zápasy. Na půdě vedoucích Českých Budějovic schytali debakl, ale pak přehráli béčko Písku.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Vyšlo nám prostě takřka vše, na co jsme sáhli. Domácí střelce jsme udrželi na šesti trojkách (Klatovy jich proměnily třináct) a za celý zápas jim povolili pouze čtyři trestné hody (Klatovští jich měli hned 28 s bilancí 21 úspěšných – pozn. autora). Naši kluci všichni do jednoho zahráli nad svá maxima, na hřišti nechali doslova všechno a Radek Kohout vše podtrhl úctyhodnými pětatřiceti body! Takové utkání jako trenér chcete zažívat co nejčastěji,“ doplnil k zápasu navýsost spokojený klatovský kouč. Radost z cenného vítězství však hatí nepříjemné a vážné zranění Václava Kubáta. O jaké, klub ovšem neupřesnil.

PODÍVEJTE SE: Starší žáci jsou při chuti, v přípravě nasázeli Junioru osm gólů

Famózní výkon předvedlo také klatovské béčko v dalším zápase západočeské ligy mužů. V souboji rezervních týmů nemělo s Jiskrou Domažlice žádné slitování a Chody doslova rozneslo na kopytech – vítězství 102:68!

Dařilo se též klatovských kadetkám, které ve finálové skupině celostátní ligy udolaly po dramatické bitvě Zlín, nebo starším žákyním, jež DBaK Plzeň v žákovské lize U15 deklasovaly jednoznačně 94:43.

2. liga basketbalistů, sk. A

Tigers Basketball České Budějovice – BK Klatovy 113:74

Průběh utkání: 27:15, 65:38, 94:58.

Rozhodčí: Peterková, Koc. Sestava a body BK Klatovy: Kohout 1, O. Fleisig 5, Heřman, Kopecký 2, Pekárek, Toman 7, Bureš 13, Kubát 18, Baselides 4, Vlnas 10, P. Čiko 10, F. Čiko. Trenér: Petr Fleisig.



Sokol Sršni Písek B – BK Klatovy 78:92

Průběh utkání: 24:30, 42:49, 52:70. Rozhodčí: Ulrych, Kejklíček. Sestava a body BK Klatovy: Kohout 35, O. Fleisig 8, Kopecký 8, Pekárek 21, Kubát 5, Vlnas 9, P. Čiko 6. Trenér: Petr Fleisig.



Výsledky ostatních družstev BK Klatov:

Západočeská liga mužů: BK Klatovy B – BK Jiskra Domažlice B 102:68. Celostátní liga juniorů U19: BK Klatovy – Válečníci Děčín 64:96, BK Klatovy – Sluneta Ústí nad Labem 84:70. Celostátní liga kadetek – finálová skupina: BK Klatovy – STRABAG Zlín 79:70. Žákovská liga starších žáků U15: Jiskra Domažlice – BK Klatovy 62:49. Žákovská liga starších žákyň U15: BK Klatovy – DBaK Plzeň 94: 43. Krajský přebor starších minižákyň U13: BK Klatovy – Lokomotiva Karlovy Vary 65:54, DBaK Plzeň – BK Klatovy 66:33.

Novosádová v Ústí zářila, klatovským plavkyním se dařilo také v Plzni