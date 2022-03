Tentokrát nás tvůrci zavedou do světa národní házené, ryze českého sportu, i když autoři popustili uzdu fantazii a parta kamarádů, kteří se oblíbenému sportu po letech vrátili, se chystá na mistrovství světa, což v reálu nelze.

Komediální seriál Michala Suchánka, který si v něm i sám zahraje jednu z hlavních rolí, a Vladimíra Skórky, se objeví v pátek poprvé na kanálu Voyo. Pojednává o partě odkvetlých šampionů a jejich snaze o návrat na sportovní vrchol a obsazení je vskutku hvězdné na čele s Jiřím Langmajerem, Václavem Neužilem a Martinem Pechlátem . V roli komparsistů se představí i národní házenkáři z Plzeňska.

Zdroj: Youtube

Tvůrci seriálu spolupracovali na přípravách také se Svazem národní házené, který se stal odborným garantem projektu. Herci dokonce absolvovali několik tréninků národní házené.

„Jsme velice rádi, že si TV Nova zvolila právě národní házenou, jediný ryze český míčový sport, jehož historie sahá ještě do dob rakouské monarchie,“ prohlásil Jiří Cedidlo, předseda Svazu národní házené. „Je to příležitost, jak připomenout tradici našeho sportu široké veřejnosti. Věřím, že může napomoci propagaci této krásné hry a přivést nové zájemce do oddílů,“ doplnil Cedidlo.

„Natáčeli jsme pětadvacet dní, všechno podstatné jsme stihli bez výrazného rizika pro herce nebo štáb,“ uvedla kreativní producentka TV Nova Lenka Szántó, že ani šířící se další vlna epidemie covidu-19 výrobu seriálu neohrozila. Natáčelo se v Říčanech, v Řevnicích, Velvarech nebo Bakově nad Jizerou.

„Absolutní devizou téhle komedie je Michal Suchánek jako autor, herec i spolurežisér. Znal dokonale svůj text, měl konkrétní představu, jak mají situace vyznít, a dokázal ji ostatním tvůrcům dobře předat. Proto můžu už teď s naprostou jistotou říct, že Národní házená bude pecka a diváci se mají na co těšit,“ slíbila Szántó.

V hlavních rolích osmidílného seriálu se objeví Václav Neužil, Michal Suchánek, Jiří Langmajer, Martin Pechlát, Petr Vršek, Jakub Špalek, Jitka Schneiderová, Veronika Žilková a další. „Už při psaní scénáře jsem přemýšlel o konkrétních hercích,“ vysvětloval svoji volbu Michal Suchánek, který prostředí národní házené už od dětství velmi dobře zná.

„Vlastně i sobě jsem roli psal na tělo a napsal jsem si ji co možná nejpohodlněji. On má přezdívku Jistič, protože mu často bouchnou pojistky a z banálních důvodů se začne rozčilovat, ale za chvilku je zase hodnej a slušnej chlap,“ dodal Michal Suchánek s úsměvem na rtu.