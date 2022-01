Italskou novinku ovládli seveřané. Šrail maraton doběhl pětatřicátý

„V sobotu jsem nebyl příliš spokojený. Servis odvedl skvělou práci, ale mně to prostě nejelo. Už od prvního kilometru jsem neměl dobrý pocit a zhruba na čtyřicátém kilometru mi došly síly,“ smutnil v úterním pozdním telefonickém rozhovoru pro Deník Jan Šrail, který po víkendu necestoval zpátky do krás západních Čech, ale zůstal na Apeninském poloostrově.

„Na Prato Piazza Mountain Challenge už to bylo z mojí strany o dost lepší, ale cítil jsem únavu z předchozího dne,“ poznamenal a litoval, že nezvládl lépe závěrečné osmikilometrové stoupání brutálního charakteru. „Stává se mi to teď často, že do té doby se držím vpředu, ale pak ztratím,“ lituje.

Šrail na Prato Piazza Mountain Challenge v Itálii otevíral až čtvrtou desítku

„I tak jsem ale skončil na 31. místě, nejlíp z českých závodníků, takže trochu spokojený jsem, i když si stále myslím, že mám na víc,“ odkazuje se jednatřicetiletý závodník na úvodní mítink sezony, kde ve švédském Orsa Grönklittu v závodě na 33 kilometrů skončil třiadvacátý s ani ne minutovou ztrátou na vítězného Emila Perssona.

V Itálii Šrail zůstal proto, že o víkendu se zde jede další závod. Byť poněkud netradiční. La Venosta Time Trial nabídne běžcům i fanouškům pouze deset kilometrů dlouhý výjezd. „Je to krátký závod s převýšením 700 metrů. Úplná novinka. Trošku jsme se divili, že jako dálkoví běžci absolvujeme tak krátký závod, ale má to zcela jasné odůvodnění. Není sníh,“ vysvětlil Šrail.

„Buďme ale rádi za to, co v této době covidu je,“ doplnil záhy. Start je v sobotu v 9.30 hodin, ženy začínají už o hodinu a půl dříve.

