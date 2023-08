Na Šumavě a Pošumaví se rodí skvělí vytrvalci. Živým důkazem je toho také Petr Zítek z Klatov, který se zúčastnil ultranáročného závodu 1000 miles Adventure a při své premiéře na této extrémní akci dokázal zvítězit. Ujet přibližně 1630 km z Hranice u Aše až do Nové Sedlice, nejvýchodněji položené obce na Slovensku u hranic s Ukrajinou, zvládl na svém kole bez cizí pomoci za neuvěřitelných 8 dní, 17 hodin a 48 minut. Jižní trasu, kterou Petr Zítek absolvoval, nedokázal pokořit nikdo rychleji.

Klatovský dobrodruh, pokud jej tak s dovolením můžeme nazvat, se přitom nijak zvlášť na jeden z nejnáročnějších závodů světa nepřipravoval. „Příprava nebyla nikterak náročná, myšleno v krátkodobém horizontu. Mám za sebou celou řadu kratších závodů, především Toulání Šumavou, na které jsem vlastně začínal a učil se jízdy na delší vzdálenost. Postupně se přidávaly další závody jako jsou například Bohemia divide i akce na Slovensku," přiblížil.

Petr Zítek trénuje dlouhodobě, slušný fyzický fond si vybudoval i díky silniční kariéře. „Ale na silnici nyní trénuji pouze po práci a většinou o víkendech vyrážím do terénu a formou bikepackingu se připravuji na delší vzdálenosti. V zimě je to i příprava formou klasického běhu, běhu na lyžích, těžší turistiky, chůze na sněžnicích. Je to zkrátka o všestrannosti, být připraven na to, kolo vláčet či nosit v nesjízdném terénu," nastínil, jakým způsobem se udržuje v kondici a proč se vlastně rozhodl zkusit štěstí v rámci 1000 miles Adventure.

Petr Zítek - vítěz jižní trasy 1000 miles Adventure.Zdroj: se svolením Petra Zítka

„Jednou si tohle zajet, to byl takový můj sen. Je to top závod, co se týče vzdálenosti a náročnosti trati. Zkrátka to, že někdo absolvuje a dojede tento závod, už prostě něco znamená," vypraví a poukazuje, že jezdit ultramaratony není jen o cyklistice. Podle něj totiž velkou roli hraji i mentální síla. „Člověk musí zvládnout spoustu dalších věcí, třeba sladění výkonu a spánku, občerstvování, špatné počasí, nástrahy nesjízdného terénu. A jsou chvíle, kdy kromě fyzické síly rozhoduje i psychická odolnost a trpělivost," má jasno.

Jak už bylo řečeno: Petr Zítek se stal letošním vítězem jižní trasy již tradičního závodu, na který se dostane pouze hrstka vyvolených. „Ale původně jsem chtěl jet severní trasu. Zkoušel jsem to i v loni, ale nevyšlo to," potvrdil slova, že do závodu se není vůbec snadné dostat.

Petr Zítek.Zdroj: se svolením Petra Zítka

Proč? Poptávka daleko přesahuje nabídku. „Letos sever opět nevyšel, tak jsem si řekl, že prostě zkusím jih," usmál se a záhy ještě vysvětlil, proč jej severní trasa lákala víc než ta jižní, na které nakonec slavně triumfoval. „Severní trasa je původní mílařská, proto mě asi víc láká. Nakonec jsem ale rád, že jsem jel jih. A sever si mohu zajet příště," nevzdává se svého dílčího snu.

Do jižní trasy závodu 1000 miles Adventure nejel s velkými ambicemi. „Abych řekl pravdu, před startem jsem neměl žádná očekávání. Takhle dlouhý závod jsem jel poprvé v životě a mým cílem ho bylo hlavně dokončit," prozradil.

„Ale už od začátku se mi jelo dobře, měl jsem sílu a já si postupem času začal uvědomovat, že jsem nějak vepředu, i když jsem tomu pořád nemohl uvěřit. Když jsem pak jel Slovenskem a cesta byla pořád zarostlá, říkal jsem, že tady fakt ještě nikdo nejel," připojil třaskavou myšlenku, která se mu během závodu přehnala hlavou. Nakonec do Nové Sedlice dorazil za 8 dní, 17 hodin a 48 minut. Nikdo nebyl rychlejší. Jeho pocity? „Ty se vlastně nedají moc popsat. Je to směs radost, euforie… po příjezdu se toho do hlavy vyplaví tak nějak moc," vysvětluje. „Pořád tomu nemůžu uvěřit, že jsem dojel jako první," říká.

Petr Zítek celou trasu absolvoval prakticky s málem. „Kolo i s věcmi vážilo dohromady nějakých 19 kg, z toho věci asi pět kilogramů. Vozím opravdu jen to nejnutnější a povinnou výbavu. Náhradní oblečení vůbec nemám. Kraťasy třeba vymáchám v potoce a dám je na sebe mokré. Chvíli to sice studí, ale za chvíli je to suché," culí se a následně ještě líčí, jak přečkával noci.

Petr Zítek - vítěz jižní trasy závodu 1000 miles Adventure.Zdroj: se svolením Petra Zítka

„Vzhledem k počasí především volně v terénu, stačilo si lehnout do lesa a spát. Na Slovensku to bylo se spaním trochu složitější, vzhledem k zákazům nočních jízd člověk musí spát někde v obydlené oblasti a k tomu skvěle poslouží přístřešky v obci, autobusové zastávky, či fotbalové stadiony," vyjmenovává.

V příštím roce se Petr Zítek chystá na severní trasu. Ta vzhledem k tomu, že absolventi závodu mají do dalšího roku jakési přednostní právo registrace, určitě, pokud do toho nehodí vidle třeba nějaká nemoc, klapne. „Už teď se moc těším," hlásí. A kdo ví, třeba se klatovský vytrvalec dočká dalšího triumfu.

