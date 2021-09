„Bylo to zajímavé pinčesové představení. K vidění bylo několik pětisetových mačů, které však většinou mířily na naší stranu. Konečné skóre 8:2 tak vyznělo poměrně jasně v náš prospěch,“ sdělil zkušený kapitán klatovského favorita Lukáš Zahradník, jenž v zápase proti Sušici vyhrál všechny tři své „single“ duely. „Díky klukům ze Sušice za příjemný podvečer a těšíme se na dalšího (snad stejně sympatického) soupeře,“ dodal naprosto spokojený stolní tenista.

Kvůli rekonstrukci sušické herny se však zápas odehrál v nedalekých Horažďovicích. Klatovy, které k pohárovému klání odjely ve složení Lukáš Zahradník, Adam Končal a Jakub Pergler neponechaly nic náhodě, svého soka porazily jednoznačným poměrem 8:2 a oslavily tak postup do dalšího kola.

Stolní tenisté KST Klatovy vstoupili po úvodních dvou zápasech áčkové skupiny třetí ligy, ze kterých vytěžili jedno vítězství, také do letošního ročníku II. stupně Českého poháru. Ve druhém kole soutěže na klub z města pod Černou věží čekalo okresní derby s divizní Sušicí.

