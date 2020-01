Proti Slunetě, která je na tom v tabulce aktuálně už o tři body lépe, odehráli klatovští borci vyrovnanou partii. Po poločase vedli o pět bodů a ani po třetí čtvrtině nebyli zcela bez šancí. V poslední části se ale dařilo lépe favoritovi, který dramatický zápas, v němž rozhodovaly skutečně jen drobnosti, vyhrál 74:70.

„Utkání ovlivnilo i to, že nám z různých důvodů chybělo několik hráčů. Sestavu jsme tedy skládali dost komplikovaně. Kluci ale rozhodně zaslouží za výkon pochvalu. Se soupeřem odehráli vyrovnaný zápas, který v závěru rozhodly větší zkušenosti hráčů Ústí. Porážka nás mrzí, je to škoda,“ zhodnotil duel trenér basketbalistů BK Klatovy Stanislav Křiváček.

Druhý den na západ republiky přijelo béčko litoměřického Slavoje. Byly to Klatovy, které od začátku diktovaly tempo hry a byly aktivnější i přesnější na obou koncích hřiště. Nakonec Litoměřice porazily jednoznačně 83:59 a v tabulce se posunuly na osmé místo. Je však nutno poznamenat, že deváté Rokycany, které mají stejně bodů jako družstvo z Pošumaví, mají zápas k dobru.

„Ukázali jsme, že druhá liga do Klatov prostě patří. Kluci plnili přesně to, co jsme si řekli před zápasem. Povedl se nám úvod, ve kterém jsme si vytvořili náskok. Ten pak postupem času narůstal,“ sdělil Deníku kouč Klatov.

BK Klatovy – Sluneta Ústí nad Labem 70:74

Průběh zápasu: 16:16, 40:35, 50:51. Rozhodčí: Perlík, Musil. Sestava a body Klatov: Kohout 21, Rolínek 15, Kopecký 8, Pekárek 2, Kučera, J. Křiváček, M. Toman 8, D. Toman 2, Kubát 14.

BK Klatovy – Slavoj Litoměřice B 83:59

Průběh zápasu: 30:21, 47:35, 64:50. Rozhodčí: Kejklíček, Svejkovský. Sestava a body Klatov: Kohout 12, Kubát 13, Rolínek 24, Kopecký, Pekárek 5, Kučera 3, J. Křiváček 10, M. Toman 16, D. Toman.