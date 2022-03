V prvním utkání v herně plzeňské SKUŘE to však byla úporná bitva, která skončila až po téměř čtyřech hodinách zápolení. Z vítězství 10:6 se ale radovali domácí. „Sobotní zápas hraný v parádní atmosféře zvládli lépe domácí a porazili nás 10:6. Za pozornost stojí primárně čtyři body a další skvělý výkon Adama (Končala) a velmi dobrý výkon Dana (Javorského). Bohužel se nám nepodařilo navázat na předchozí úspěšné čtyřhry a všechny jsme v součtu celkového víkendu prohráli. Přesto to byl super zápas, velmi dobrý pinec a skvělá atmoška! Takto by měly vypadat všechny zápasy,“ říkal kapitán klatovských stolních tenistů Lukáš Zahradník.