/O POHÁR MĚSTA KLATOV/ Čtyři odehraná kola prestižního šachového turnaje O pohár města Klatov – UNILEASING OPEN napověděla již leccos o formě jednotlivých hráčů. Nyní budeme všichni s napětím sledovat, komu herní pohoda vydrží až do neděle.

Ilustrační snímek. | Foto: Karel Nováček

Souboje v turnaji A (Allianz Open) přinesly na předních šachovnicích víceméně očekávané výsledky. Na první šachovnici FM Voříšek dokazoval, že na špici turnaje není náhodou, jeho soupeř FM Slovák chvílemi ztrácel půdu pod nohama, ale nakonec z toho vzešlo „jen“ opakování tahů a remíza.

GM Neuman porazil Filindashe, mladý talent předvedl proti velmistrovi znalost zahájení, ale někdy okolo 20. tahu začal GM Neuman přebírat iniciativu, později měl pěšce více, pak druhého, soupeř kladl odpor, ale již to byla marná snaha.

Na třetí desce FM Horák přesvědčivě vyhrál nad Janoušem. Na čtyřce IM Juřek vs. Jun klidná remíza. IM Straka tentokrát nezaváhal, rovněž FM Hurdzan zvítězil, byť to na výhru nevypadalo. V čele soutěže je nyní čtveřice Slovák, Voříšek, Horák, Neuman s 3,5 body.

V turnaji B - Rodenstock Open z původní pětky plně bodujících hráčů slavili výhru Skokan a Mašek, půl bodu na ně ztrácí Mejzr, Hladký a Žák. Co se týče turnaje C hraného jako memoriál Ing. Jaromíra Nováka, tak tam sahal po výhře na prvním stole Luděk Sedlák, ale těžko uvěřitelnou chybou se o ni připravil a umožnil IM Přibylovi partii zremizovat. Do samostatného vedení se dostal Karel Chaluš (3,5 bodu).

Autoři: Milan Fürbacher, Martin Mangl

