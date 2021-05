Pěší turisté si mohou vybrat z tras dlouhých 15, 25, 50 a 100 km, cykloturisté z tras 15, 30, 50 a 100 km a připravena je i sedm kilometrů dlouhá trať pro rodiny s dětmi nebo úplné začátečníky.

Pro všechny trasy je start na nádvoří zámku v Horažďovicích, ovšem kvůli covidu na oddělených stanovištích. Pro nejdelší pěší distanci je start (i prezentace) již v pátek 21. května od 18 do 22 hodin. Pro 25, 50 km pěšky a 30, 50 a 100 km na kole v sobotu od 6 do 8 hodin. Zájemci, kteří chtějí absolvovat jen 15 km dlouhou cestu pěšky nebo na kole + rodinnou sedmičku, startují v sobotu od 8 do 11 hodin.

„Kromě rozdělených stanovišť jsme nuceni vyžadovat od účastníků nošení respirátorů na nádvoří zámku a dodržování rozestupů,“ upozornili pořadatelé v pozvánce této tradiční akce. Organizátoři zároveň doporučují přijít s již vyplněnou přihláškou, kterou zájemci najdou na facebooku Horažďovické padesátky nebo na www.hd50.webnode.cz.

Startovné na 100 km trasu činí 60 Kč. V rámci ostatních tras dospělí zaplatí 40 Kč a děti do 15 let polovinu. Ti nejmenší do 6 let pak nic. Členové Klubu českých turistů (KČT) mají po předložení platného průkazu slevu v hodnotě padesáti procent.

Účastníci pochodu obdrží mapku (mimo 7 km trasu) a popis trasy, v cíli pak suvenýr (skleničku) a grafický list. Více informací dostanete u pana Rudolfa Dvořáka na čísle 602 844 625.