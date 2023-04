Již od čtvrtka budou Klatovy zase pro jednou hlavním městem basketbalu. Až do neděle se zde totiž hned v osmi halách koná 9. ročník Easter Cupu, jeden z největších basketbalových turnajů mládeže v Evropě.

Easter Cup 2022 (8. ročník) v Klatovech. | Foto: Jindřich Schovanec

Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 76 týmů ze šesti zemí světa. Mimo tuzemských družstev se ve městě karafiátů představí také hráči či hráčky z Německa, Itálie, Litvy, Slovenska a Slovinska. „Naplánováno je 231 zápasů, které bude pískat přes čtyřicet rozhodčích a stejné množství dobrovolníků,“ prozradil Deníku jeden z hlavních organizátorů turnaje Jindřich Schovanec.

Nejpočetnější kategorií Easter Cupu 2023 bude kategorie chlapců do 14 let, kde pořadatelé z BK Klatovy evidují šestnáct družstev včetně domácího BK, litevského klubu KM Tornado či talentovaných basketbalistů z německého Oberpfalzu, nebo Chemnitzu. „Kategorie do 14 let (chlapci i dívky) je letos přímo podporovaná z FIBY (Mezinárodní basketbalová federace – pozn. autora), která dodá poháry a ceny pro nejlepší týmy,“ poznamenal Schovanec.

Easter Cup 2022 (8. ročník) v Klatovech.Zdroj: Jindřich Schovanec

Novinkou letošního velikonočního zápolení basketbalových nadějí jsou živé videopřenosy, které budou probíhat z šesti hal online.

„Tyto přenosy bude možné sledovat po zakoupení turnajového balíčku, denního balíčku nebo jen konkrétního zápasu. Dále je možné zakoupit i záznam celého turnaje, dne nebo konkrétního zápasu,“ vysvětlil Jindřich Schovanec s tím, že zahájení z čtvrtka a dovednostní soutěže, které patří k příjemnému zpestření turnaje, budou ke shlédnutí zcela zdarma. Organizátoři z BK Klatovy doufají, že celý turnaj proběhne bez větších problémů, a především děti si jej užijí. „Touto cestou bychom rádi poděkovali všem sponzorům, ale také dobrovolníkům za potřebnou podporu a pomoc. Bez nich by to nešlo,“ doplnil Schovanec.

Přihlášené týmy - Easter Cup 2023

Kategorie do 11 let (mix chlapců a dívek): Tus Traunreut (Německo), AKK BRANIK (Slovinsko), Gotha Rockets (Německo), BK Medvědi Tábor, BK Jiskra Domažlice, BK Strakonice, HC Basket Praha, Niners Chemnitz (Německo), BK Klatovy, BC Benešov, BK Klatovy dívky, kategorie chlapců do 12 let: Niners Chemnitz (Německo), BK Lokomotiva Plzeň, BK Medvědi Tábor, Basket Valmez, USK Praha, Slavoj BK Litoměřice, BK Klatovy, BA Sparta Praha, TV Feldkirchen (Německo), Science City Jena (Německo), Oberpfalz Hunters (Německo), kategorie dívek do 12 let: BK Kralupy junior, Válečnice Děčín, Jižní Supice, DbaK Plzeň, Basketbal Tachov, HB Basket Praha, BKM Žilina (Slovensko), BK Klatovy, BK Start Ostrava, BK Sluneta Ústí nad Labem, kategorie dívek do 14 let: Niners Chemnitz (Německo), AKK BRANIK (Slovinsko), Gotha Rockets (Německo), TJ Sokol Kbely B, BK Brandýs nad Labem, KM Tornado (Litva), BK Medvědi Tábor, BK Vlci Žďár nad Sázavou, Basket Valmez, Oberpfalz Hunters (Německo), BA Sparta Praha, Niners Chemnitz II., BK Sojky Pelhřimov, BK Klatovy, TJ Sokol Kbely, AKK BRANIK B (Slovinsko), kategorie dívek do 14 let: BK Lvice Litoměřice, TJ Rožnov pod Radhoštěm, Berliner SC (Německo), TS Jahn München (Německo), HB Basket Praha, HESSEN (Německo), BCM Sokolov, BK Sojky Pelhřimov, BK Klatovy, BK Vlčice Žďár, kategorie chlapců do 16 let: TJ Sokol Kbely, KM Perkunas (Litva), AKK BRANIK (Slovinsko), Basket Valmez, KM Tornado (Litva), BL Lokomotiva Plzeň, Science City Jena (Německo), Virtus Verbania (Itálie), BK Sojky Pelhřimov, BK Klatovy, Niners Chemnitz (Německo), AKK BRANIK B (Slovinsko), kategorie dívek do 16 let: BK START Ostrava, OSK Olomouc, TS Jahn München (Německo), Basket Valmez, BK Medvědice Beroun.



Zdroj: Jindřich Schovanec



Kde se bude hrát? Hala BK Klatovy, sportovní hala ZŠ Čapkova, SPŠ Klatovy, Gymnázium, Obchodní Akademie, Masarykova ZŠ, hala na Vodojemu, CMS Klatovy. Více informací o turnaji včetně rozlosování zápasů jednotlivých kategorií najdete na oficiálních stránkách www.eastercupklatovy.cz.

