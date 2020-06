Akce je určená pro děti ve věku 16 let a mladší. Zájemci se mohou přihlásit od 16.00 do 17.00 hodin, startovné se neplatí – je zdarma. „Dříve tento závod pořádala parta lidí v čele s panem Šklebeným, poté si to pod svá křídla vzali pánové Johánek, Skořepa a Malát. To bylo ještě v době, kdy jsme závodili my,“ sdělil Deníku klatovský bruslař Václav Kosnar, který tentokrát vyměnil souboje na ostrých nožích za pořadatelství této akce pro mládež do 16 let.

„Dlouho se tato akce nekonala. Když se pohár uskutečnil naposledy, pan Skořepa mi řekl, že příště to už bude na nás mladších. Celou tu dobu jsem to měl v hlavě a tento rok jsme se to rozhodli konečně zase uspořádat, obnovit tradici,“ vysvětlil všestranný sportovec.

Dříve se akce konala na Kolonádě, nyní se ale uskuteční na Vodojemu v sadech Mistra Jana Husa. „Pamatuji si, že na Kolonádě to bylo vždycky skvělé. Ale zrekonstruovala se a teď to nejde. Jsem zvědavý, kolik lidí přijde. Cílem je zvednout děti od počítačů a přiblížit jim cyklistiku,“ dodal Kosnar.

Kategorie Městského poháru



Odrážedla kluci (4 roky a mladší), odrážedla holky (4 roky a mladší), předškoláci (6 let a mladší), předškolačky (6 let a mladší), kluci (7 až 8 let), holky (7 až 8 let), mladší žáci (9 až 10 let), mladší žákyně (9 až 10 let), žáci (11 až 12 let), žákyně (11 až 12 let), starší žáci (13 až 14 let), starší žákyně (13 až 14 let), kadeti (15 až 16 let), kadetky (15 až 16 let).