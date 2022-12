„Trénoval jsem sám, ale v říjnu jsme byli všichni na týmovém soustředění na Mallorce. Přípravu jako takovou hodnotím pozitivně. Myslím si, že na tom nejsem vůbec zle," domnívá se sympatický chlapík, který nedávno vyhrál mistrovství České republiky na kolečkových lyžích i historicky první republikový šampionát v dálkových bězích, ve kterém na Lipensku porazil ve finiši o šest vteřin nestárnoucího Stanislava Řezáče a třetího kolegu Fabiána Štočka.

Jan Šrail.Zdroj: Vltava Fund Ski Team

Cíle do sezony náročného laufařského maratonu, který letos kromě několika Challengerů čítá hned čtrnáct hlavních závodů (PRO TOUR) včetně Jizerské padesátky, se oproti loňsku pro šumavského bojovníka nijak zvlášť nezměnily.

Gastein Classics - Prolog Ski Classics

Zdroj: Youtube

„Chtěl bych alespoň jednou proklouznout do TOP patnáctky, ale jinak bych se chtěl pohybovat v elitní dvacítce. Nemyslím si, že jsem od tohoto cíle nějak moc daleko, i když je pravdou, že konkurence, obzvlášť pak skvělých závodníků ze severu Evropy, je tady zkrátka opravdu veliká," uvědomuje si.

Nejvíce se pochopitelně těší na domácí Jizerskou padesátku v Bedřichově, ale také na týmový prolog v Bad Gasteinu i následný individuální lauf na 35 km klasickou technikou na stejném místě. „Letošní kalendář Ski Classics prošel znovu slušnou obměnou. Celkově se nejvíce těším určitě na domácí Jizerskou padesátku, ale také na závody s kopcovitým profilem, protože tam cítím, že jsem silný," přemítá nahlas a podotýká, že objet by chtěl téměř všechny velké podniky (PRO TOUR) letošního ročníku. „Výjimkou bude asi jeden závod před Vasovým během (Grönklitt Criterium ve Švédsku - pozn. autora)," poznamenal.

Jan Šrail (na snímku lyžař v modrém vlevo) je na prahu nové sezony i nové životné etapy.Zdroj: Vltava Fund Ski Team

Ale třeba mu do všeho hodí vidle i jiné starosti. Jan Šrail si totiž brzy bude moci říkat "táta". „Termím máme dnes (v pondělí), ale přítelkyni mi říkala, že to když tak ještě chvíli vydrží," culí se Jan Šrail, který se na svou novou roli těší. „Bude to holčička, Nina. Snad mě holky nebudou moc trápit," smál se věčný vtipálek, ale záhy - již vážně - dodal, že když bude chtít dcerka na tento svět už (až) o víkendu, sbalí si švestky a pojede z vrcholků Alp rovnou do porodnice.

Program Ski Classics 2022/2023 - PRO TOUR

10. prosince 2022: Bad Gastein Pro team Tempo (15 km klasicky, Bad Gastein, Rakousko), 11. prosince 2022: Bad Gastein Criterium (35 km klasicky, Bad Gastein, Rakousko), 17. prosince 2022: La Venosta Criterium (42 km klasicky, Val Venosta, Itálie), 14. ledna 2023: Pustertaler Ski Marathon (62 km klasicky, Sexten, Itálie), 15. ledna 2023: Prato Piazza Mountain Challenge (30 km klasicky, Niederdorf, Itálie), 21. ledna 2023: Engadin La Diagonela (55 km klasicky, Pontresina-Zuoz, Švýcarsko), 29. ledna 2023: Marcialonga (70 km klasicky, Trentino, Itálie), 12. února 2023: Jizerská 50 (50 km klasicky, Bedřichov, Česká republika), 18. února 2023: Grönklitt Criterium (50 km klasicky, Orsa Grönklitt, Švédsko), 19. února 2023: Grönklitt IT (15 km klasicky, Orsa Grönklitt, Švédsko), 5. března 2023: Vasaloppet (90 km klasicky, Sälen-Mora, Švédsko), 18. března 2023: Birkebeinerrennet (54 km klasicky, Rena-Lillehammer, Norsko), 1. dubna 2023: Reistadløpet (49 km klasicky, Setermoen-Bardufoss, Norsko), 2. dubna 2023: SUMIT 2 SENJA (67 km klasickou technikou, Bardufoss-Finnsness, Norsko).

