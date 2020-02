Po akcích v rakouském Judenburgu a novince seriálu Pra-Loup ve francouzských Alpách míří věčně usměvavý chlapík z Pošumaví do Rautalampi ve Finsku, kde se jede další závod ATSX 500.

Stejně jako v předchozích dvou případech i v zemi tisíců jezer je ve hře 500 bodů. Třiadvacetiletý mladík by rád navázal na výkony i výsledky z úvodních dvou podniků sezony, kde vždy slavil umístění v elitní desítce. V Rakousku byl osmý, ve Francii obsadil 10. místo. „Samozřejmě se moc těším. Rád bych tyto výkony zopakoval i ve Finsku, ale uvidíme, jak to nakonec celé dopadne,“ říká s pokorou.

Kosnar jde na start ostrého závodu po téměř měsíčním půstu, během něhož ale rozhodne nelenil. Naopak. „Byl jsem s kondičním trenérem ve Znojmě, kde jsme se snažili vyladit detaily a odstranit chyby, které jsme vypozorovali. Pomáhal jsem na olympiádě dětí a mládeže a spoustu času mi zabrala také škola, kde jsem dohnal, co se dalo,“ svěřil se Deníku Václav Kosnar.

Zatímco teď se do ledového koryta vrací po delší odmlce, následující týdny pro něj budou hektické. „Po Finsku mě čeká cesta do Japonska, kde se koná hned za týden další závod. Byť je pravda, že mě část rodiny do Asie kvůli přehnané panice z koronaviru nechce pustit. No, a pak bych chtěl odjet také na závod v Rusku nebo v Kanadě,“ prozradil Kosnar své nejbližší plány.