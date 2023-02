Takhle se bojuje o záchranu! Stolní tenistky vyřídily Litoměřice i Stodůlky

V kategorii dívek do 19 let kralovala klatovská Tereza Čákorová, která ve městě pod Černou věží hostuje z plzeňského oddílu SKUŘ Plzeň. Talentovaná stolní tenistka, která je letos stabilní členkou Klubu stolního tenisu Klatovy v první lize žen, prošla až do finále bez ztráty jediné sady a nakonec zvládla i finále. To však bylo velice napínavé. Souboj s Věrou Jaramillo (TJ Sokol Plzeň V) dokráčel až do páté sady, kterou ovládla Čákorová poměrem 11:4.

Obě finalistky pak společně vybojovaly prvenství i ve čtyřhře, kterou ovládly před sesterským párem z TJ Sokol Plzeň V Lenou a Nelou z rodu Cíglerů. Ve čtyřhře chlapců dominovala dobřanská dvojice Jakub Šperl, Filip Umner, která ve finále zdolala těsně 3:2 Marka Šimanovského s Lukášem Mandákem z TJ Sokol Horažďovice. Jako poslední byl na programu turnaj smíšených čtyřher.

Fotky z krajského přeboru stolních tenistů do 19 let.Zdroj: ČAST

Ten ovládla Tereza Čákorová s Filipem Kyselou (SKUŘ Plzeň). Bronz zde vybojovali horažďovičtí Lukáš Mandák, který nastoupil s nýřanskou Annou Packovou, a jeho kolega Marek Šimonovský (ve dvojici s Lenou Cíglerovou).

Výsledkový servis z krajského přeboru ve stolním tenisu U19 najdete ZDE.

