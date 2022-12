„Tento týden byl pro nás víceméně zásadní. Kluci dostali tři dny volno, protože spousta z nich byla nemocných a zraněných, a to i ti, kteří hráli. Takže z tohoto pohledu jsme uvítali středu bez soutěžního zápasu. Věřím, že pauza nám prospěla a že se lehce zranění nebo nemocní do sestavy proti Frýdku vrátí. Měli by být k dispozici i hráči, kteří v posledních zápasech nemohli nastoupit,“ uvedl Štochl.

Po rekonvalescenci s tréninkem začíná Milan Škvařil, ale Tomáš Nejdl a Adam Beneš by už podle trenéra Talentu měli být připraveni zasáhnout do hry. „A uzdravili se a zlepšil se zdravotní stav těch, kteří v posledních zápasech hráli, ale se sebezapřením,“ dodal Petr Štochl.

Kromě Škvařila budou chybět zranění Ondřej Šafránek a Petr Vinkelhöfer.

Vzhledem k čtyřzápasové porci v průběhu osmi dnů je lepšící se zdravotní stav mužstva příjemnou zprávou.

Úspora peněz i času. Proto hraje Talent dvakrát v Izraeli

„Teď nás čekají čtyři zápasy – neděle, středa, sobota a neděle – plus cesta do Izraele a zpět. Takže to samozřejmě nebude lehké, ale tím, že je nás o něco více než poslední dva týdny, tak doufám, že se nám tuto sérii podaří zvládnout,“ řekl kouč Talentu.

Po zítřejším duelu s Frýdkem-Místkem si Talent ve středu předehraje utkání 17. extraligového kola v Novém Veselí a o víkendu čeká Plzeň dvojzápas kvalifikačního kola Poháru EHF na palubovce izraelského mužstva Ramatu Hasharon.

V této sezoně se Talent a Frýdek-Místek utkaly ve Slezsku, kde vyhrála Plzeň 34:28. „Soupeř doma hrál to, co jsme od něj čekali. Frýdek má velmi dobré a zkušené hráče na spojkách – Sklenáka, Chudobu nebo Slávu Mlotka, který přišel z Karviné. Tito hráči dokážou tvořit hru, vymyslet finální řešení a jejich hra je hodně nepříjemná. Nejsou to extra střelci z dálky, ale jejich individuální schopnosti, spolupráce s pivotem, popřípadě s křídly, je na velmi dobré úrovni. Což je pro každou obranu složité, ale pevně věřím, že si s tím dokážeme poradit stejně jako ve Frýdku,“ prohlásil Petr Štochl.

Talent jede, Dukle nasázel čtyřicet gólů. Teď se chystá do Brna