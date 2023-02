Klatovské hráčky ve složení Zdeňka Marešová mladší, Tereza Čákorová a Aneta Matoušová sestřelily Kalich Litoměřice 8:2 a slitování neměly ani s TJ Sokol Stodůlky, které přejely 9:1. „Přestože konečné výsledky vypadají jednoznačně, tak lehké to nebylo. Máme v současnosti nůž na krku, a to je vždycky velmi složité. Holky ale musím pochválit za to, jakým způsobem to zvládly. Vypíchnout bych chtěla především Zdeňku Marešovou, která sice nehraje pravidelně, ale udělala pět ze šesti bodů," uvedla Helena Hnojská, vedoucí žen KST Klatovy.