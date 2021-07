Páté dějství série Grand Prix Cube v Plzni ovládl Martin Boubal z týmu Hello CTW a z čela sesadil dosavadního lídra Richarda Habermanna. Jezdce Sparty připravila o účast nemoc, ale i tak se udržel na průběžné druhé příčce a za týden může být zase vše jinak.

Vítězný Boubal se sice po závodě posunul do čela a před druhým Habermannem má nyní náskok 28 bodů, jenže dopředu oznámil, že příště bude chybět zase on. Takže boj o první pozici je dál otevřený.

Zkušený závodník a už trojnásobný vítěz Giant ligy tak měl hlavně radost z prvního místa i třetí příčky týmového kolegy Oldřicha Novotného. „Jsem rád, že i Olda Novotný se dostal na bednu, ale všichni kluci z týmu jeli výborně,“ ocenil Boubal. „Byl to parádní závod, jen škoda toho hromadného pádu,“ připomněl karambol z úvodu, kdy se na dráze v areálu SK Rapid složila k zemi část pelotonu a závod musel být přerušen.

„Neobešlo se to bez zranění. Čtyři jezdci skončili jen s odřeninami, dva další ale museli do nemocnice. Šlo o zlomenou ruku a vymknuté rameno,“ shrnul dopad pádu Jan Kotal. „Zhruba po dvacetiminutové pauze se závod znovu rozjel, ale ze 60 kilometrů byl zkrácen o deset kilometrů,“ doplnil hlavní organizátor série.

Cyklisté se v Plzni utkali ještě za tropického počasí, teploměr na Rapidu ukazoval 30 ° Celsia. Do akce vyjel i třetí muž z nedávného domácího šampionátu Daniel Turek. Držitel českého bronzu se vyhnul pádu a pak táhl tempo v úniku šestičlenné skupiny, kde se mu dařilo bodovat. Což Turka posunulo na konečné sedmé místo.

Tým Sparty chtěl vyhrát i bez chybějícího Habermanna, ale Michal Schuran se dokázal vmáčknout jen na druhé místo mezi dvojici Boubal, Novotný. Další sparťan Jan Ryba skončil čtvrtý. A ačkoliv se Ryba zapojoval i do soutěže aktivity, tak absentujícího parťáka Habermanna o cenu pro nejaktivnějšího jezdce měsíce června nepřipravil.

Vítězkou závodu žen se stala Sabina Džerengová z Dukly Praha – jediná z cyklistek, která se vyhnula pádu a dojela do cíle. Kategorii juniorů ovládl Milan Kadlec (Dukla Praha). Celkem získal 10 bodů, což by mu mezi muži vyneslo solidní páté místo. V souboji Masters jezdců nad 40 let zvítězil Filip Šlajchrt (Kolokrám). Cyklistické odpoledne na Rapidu už předtím v rámci Velké ceny Roman Kreuziger Cycling Academy odstartovaly souboje starších žáků, kadetů, kadetek a juniorek.

Dvacátý ročník Giant ligy pokračuje v Plzni v areálu SK Rapid netradičně ve středu 7. července.

GP Cube (50 km, čas vítěze: 1:03:25 hod.): 1. Boubal (Hello CTW) 18 b., 2. Schuran (AC Sparta) 14, 3. Novotný (Hello CTW) 13, 4. Ryba 13, 5. Horák 9 (oba AC Sparta), 6. Šubrt (Cyklo Atom) 6, 7. Turek (Team Felbermayr Simplon Wels) 6. Průběžné pořadí Giant ligy (po 5. závodě): 1. Boubal (Hello CTW) 125 b., 2. Habermann (AC Sparta) 97, 3. Ryba (AC Sparta) 92.