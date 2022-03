„Když to letos na začátku roku začalo vypadat ohledně situace okolo covidu nadějně, začali jsme pomaličku s přípravami. Nejprve jsme všem týmům rozeslali pozvánky, abychom zjistili, jestli je o účast na turnaji zájem. K 15. březnu, kdy byl termín uzávěrky přihlášek, se přihlásilo 53 družstev z pěti zemí. Oproti předchozímu ročníku je to sice pokles, ale spousta družstev, zejména těch zahraničních, se svou účastí za současných podmínek v Evropě váhá,“ vysvětlil Jindřich Schovanec, člen výboru pořádajícího BK Klatovy a jeden z lidí, kteří se na přípravě velikonočního svátku basketbalu výrazně podílejí.

Z archivu Deníku: Easter Cup v Klatovech 2019.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Easter Cup v Klatovech sice vypukne až za tři týdny, pořadatelé ale mají plné ruce práce již teď. „Tak jako každý rok připravujeme pro účastníky turnaje celou řadu novinek. Osvědčené věci a prvky z předchozích ročníků ale zůstávají. I letos se mohou účastníci těšit na slavnostní zahájení turnaje, které proběhne ve sportovní hale ZŠ Čapkova a jehož součástí bude také bohatý doprovodný program,“ prozradil Schovanec a doplnil, že ani po odehrání zápasů turnaje se malí i o trošku větší basketbalisté nebudou v největším okresním městě nudit.

„Pro hráče bude jeden večer připravena soutěž v basketbalových dovednostech, na další večery bude připravené posezení pro trenéry nebo pro rozhodčí. Účastníci budou moci navštívit klatovské památky, jako jsou katakomby, Černá věž, Pavilon skla nebo lékárna U Bílého jednorožce,“ dodal. Poslední Easter Cup se uskutečnil v roce 2019, tehdy do Klatov zavítala stovka týmů. Mezi nimi se neztratily ani samotné klatovské naděje, které ovládly kategorii do 11 let.

