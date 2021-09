Závody začínají v deset hodin dopoledne, ale už o hodinu dříve se mohou zájemci registrovat, a to u lyžařské chaty Tatranu na Belvederu. Dospělé kategorie běží trať dlouhou 6000 metrů a startovné činí 50 Kč. Dětské kategorie běží trať dle svého věkové zařazení a nic neplatí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.