Sušice nabídne ultrazávody, odvážlivce čeká maraton i běh na 24 a 48 hodin

Od 20. do 22. října pořádá David Kellner, vítěz letošního šestidenního závodu K6 Czech Ultramarathon Festivalu v Konstantinových Lázních a držitel titulu mistra světa OCR World Championships Enduro na 24 hodin v australském Sydney (2019), druhý závod Cursor Poculum (v překladu Pohár běžce), který je zařazený do Ultracupu 2023. V Sušici se od pátku do neděle poběží maraton a běh na 24 a 48 hodin.

