Necelých sedm minut za vítězným Norem Nygaardem a jako třetí nejlepší z českých závodníků. „Letošní Jizerská padesátka měla vážně brutální tempo. Trošku jsem ovšem čekal, že se to tady bude rubat hned od začátku. Když jsem totiž na nedávné Marcilonze viděl Emila Vokujeva, jak do toho jde, bylo mi jasné, že to bude chtít roztrhat hned v úvodu,“ řekl Deníku Jan Šrail.