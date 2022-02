Konečně. Sjezdaři opět závodili na Špičáku, smutný je úbytek dětí a mládežníků

O týden později uspořádal LO Písek další dva závody v německém Mitterpfirmingrsdorfu jako otevřený přebor Jihočeského kraje. Těchto závodů se nemohli zúčastnit všichni, kteří se i nadále věnují tomuto krásnému, ale náročnému sportu.

Jan Schejbal z SK Železná Ruda na nejvyšším stupni po konci územního kvalifikačního závodu na Špičáku.Zdroj: Jaroslava Schejbalová

Ti se jistě představí při dalších příležitostech a také na ně se dostane pochvala. Stejně tak se dočkají náležitého uznání i ti, kteří se těchto závodů nemohli zúčastnit z důvodu účasti na republikových, někteří i na mezinárodních závodech. O jejich vynikajících úspěších při daleko větší lyžařské konkurenci vás budeme informovat zase příště.

Parádní úspěch. Pošumavský tým bere z MČR v české dámě druhé místo

Dopředu můžeme prozradit, že se jedná o reprezentanty České republiky Marka Müllera a Báru Zíkovou ze Sokola Špičák, Davida Jandu z SA Špičák a dále pak o Adama Maxu, jeho bratra Davida a Emu Vanišovou z SA Špičák, Jana Schejbala z SK Železná Ruda i o další, kteří již letos dosáhli, nebo budou dosahovat úspěchů v závodech FIS (mezinárodní lyžařská federace) a RKZ (republikové kvalifikační závody). A samozřejmě přitom nezapomeneme ani na výsledky z tradičního Šumavského pohárku, kde se dostane i na ty nejmenší závodníčky.

Výsledky závodníků z šumavských oddílů a spřáteleného klubu Arnika Plzeň - přípravka (jela jen obří slalom v Jihočeském přeboru): Rozálie Ungrová (So Špičák – 2. místo), Adéla Vališová (So Špičák – 12. a 6. místo), Julie Čechurová (So Špičák – 6. místo). Předžačky (jely jen oba závody v Jihočeském přeboru): Lucie Schejbalová (SK Železná Ruda – 2. a 3. místo), Bětuška Dlouhá (SA Špičák – 3. a 4. místo), Magda Maxová (SA Špičák – 4. místo).



Předžáci: Benjamin Leba (SA Špičák – 3. místo), Mikuláš Urbánek (SA Špičák – 4. místo). Mladší žákyně: Veronika Šimáková (So Špičák – 2. a 1. místo), Agáta Částková (ABC Železná Ruda – 2x 3. místo), Emma Matějková (SK Železná Ruda – 5. místo). Mladší žáci: Matěj Hrbáček (Arnika Plzeň – 2x 1. místo), Václav Hejda (So Špičák – 2. místo), Vítek Dlouhý (SA Špičák – 3. místo), Jan Urbánek (SA Špičák – 3. místo). Starší žákyně: 1. Tereza Eismanová (Slavoj Plzeň – 1. a 3. místo), Kristína Lebová (So Špičák, 2x 4. místo, 1. místo), Valentina Brůhová (1. a 3. místo). Starší žáci: Jan Schejbal (SK Železná Ruda – 2x 1. místo, 2. místo a 3. místo), Jakub Špičák (SA Špičák – 2. místo), Lukáš Urbánek (SA Špičák – 2x 3. místo, 4. místo, 6. místo).



Junioři: Nicole Zemanová (SA Špičák – 2x 1. místo), Jiří Ševčík (SA Špičák – 2x 1. místo, 2. místo), Adam Hladík (SA Špičák – 2. místo, 3. místo a 9. místo), Jan Ruml (SA Špičák – 4. místo, 2x 8. místo), Vojtěch Špičák (SA Špičák – 2x 8. místo, 2. místo a 3. místo), David Maxa (SA Špičák – 3. místo). Muži: Milan Koryťák mladší (SA Špičák – 3x 1. místo), Filip Malán (Arnika Plzeň – 3. místo a 5. místo), Jakub Tolar (So Špičák – 2. místo, 3. místo a 5. místo), Filip Müller (So Špičák – 5. místo a 8. místo). Ženy: Eva Eöllösová (SA Špičák – 1. a 2. místo), Iva Sedláčková (Arnika Plzeň – 2. místo).

Autoři: Jaroslav Frič, Martin Mangl

Šestnáctiletá Sommerová v extralize žen válí, je desátou nejlepší hráčkou