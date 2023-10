V tradičním zářijovém závodu nejlepších jezdců z celé republiky dosáhli výborných výsledků jezdci narození na železnorudské Šumavě, kteří mnoho ze svých dovedností získali v nedávných letech na tratích Ski Bike areálu Špičák. A právě na tratích tohoto areálu proběhly v závodu Enduro Špičák 2023 tři rychlostní jízdy a další dvě se odehrály z vrcholu Pancíře.

Adam Maxa si jede pro druhé místo na Špičáku. | Foto: archiv Jaroslava Friče

Vše proběhlo v jednom dni, přičemž na start tří jízd si závodníci museli vyšlapat sami. Jinými slovy: pořádná zabíračka, navíc v horkém zářijovém dni. V kategorii Hobby junioři získal fantastické třetí místo Šimon Lehký, v nejvyšší kategorii Race-ženy dosáhla skvělého vítězství Andrea Drengubáková, ve stejné kategorii mužů do 21 let skončil osmnáctiletý Adam Maxa druhý a v kategorii Race mužů nad 21 let obsadil Milan Koryťák 12. příčku. Navíc Jan Lehký dojel devatenáctý v kategorii Hobby junioři, i když je specialistou na jiný typ závodů MTB.

Jan Lehký.Zdroj: archiv Jaroslava Friče

V průběhu sezony absolvovali všichni čtyři až pět závodů Enduro Série 2023 a v celkovém hodnocení dosáhli ve svých kategoriích rovněž skvělých umístění. Andrea Drengubáková skončila druhá, Šimon Lehký rovněž druhý, Adam Maxa třetí, Milan Koryťák třináctý a Jan Lehký pětadvacátý. Ale aby bylo všem pořádně jasné, o jaké úspěchy šlo, je nutné poznamenat, že v kategorii Race závodilo v této sezoně 360 závodníků a v kategorii Hobby šest stovek. Takže pořádná reklama nejen Šumavě, Ski Bike areálu Špičák, ale i stájím jednotlivých jezdců. A samozřejmě velká gratulace závodníkům i všem, kteří jim pomáhají.

Autor: Jaroslav Frič, úprava: Martin Mangl

